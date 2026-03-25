Alfonso Rueda anuncia un plan de 150 millones para paliar en Galicia los efectos de la guerra: «Haremos todo lo que sea necesario»

El Consello de la Xunta dará luz verde el próximo lunes a un plan de 150 millones de euros que busca «atender» a los sectores, con el foco puesto con especial atención en los industriales, más afectados por el conflicto que se libra en Oriente Próximo después de que el presidente de que Estados Unidos e Israel bombardeasen, hace ya tres semanas, a Irán. Así lo dio a conocer este miércoles en el pleno del Parlamento autonómico el presidente gallego, Alfonso Rueda, quien añadió que también habrá medidas para que el conjunto de los gallegos «lo pase menos mal».

En una intensa sesión de control, Rueda explicó que este plan incluirá ayudas con «circulante y crédito rápido», con respuesta «en diez días», para aquellas compañías de la comunidad que tienen negocios con países de la zona más afectada por una guerra que, por ahora, no parece que vaya a terminar pronto. Habrá, además, «ayudas importantes» para el sector marítimo y agrícola, centradas en renovar la maquinaria y los barcos para reducir el consumo.

A esto se sumarán, según aclaró, «ayudas compensatorias» a transportistas y medidas para el sector primario, «acelerando todas las ayudas a aquellos que hicieron grandes inversiones y que ahora lo necesitan». Se agilizarán, asimismo, medidas de carácter más social con el adelanto del pago de pensiones no contributivas y la Risga.

«Haremos todo lo que sea necesario dentro de las posibilidades presupuestarias», defendió el mandatario, quien desgranará la próxima semana los detalles de este plan. Lo hizo en respuesta a una pregunta de la portavoz del BNG, Ana Pontón, quien lamentó que este plan «llega tarde» y que la cantidad anunciada «no van a llegar absolutamente para nada».

La líder nacionalista propuso movilizar 700 millones en un paquete de medidas que irían desde ayudas directas para los sectores más afectados y una línea de crédito para las pymes a un «escudo social gallego», que incluya un bono de transporte universal de 30 euros o levantar los peajes de las autopistas cuya titularidad pertenece a la Xunta.

«Eche cuentas, señor Rueda, porque a los ganaderos, a la gente del mar, no le salen los números; eche cuentas porque a las familias tampoco les dan los salarios y cada vez tienen más dificultades para llegar a final de mes porque todo sube», declaró Pontón. Así, añadió que el PP «está justificando» una guerra que está siendo «un gran negocio para las multinacionales del petróleo pero un desastre para las familias y la clase trabajadora».

Medidas en otras comunidades

Más allá del paquete de medidas anticrisis anunciado por el Gobierno central, otras comunidades ya han aprobado sus propios planes para hacer frente a la crisis derivada de la situación en Oriente Próximo. El Govern del presidente catalán, Salvador Illa, aprobó al inicio de esta semana un paquete de ayudas de 400 millones de euros. Entra otras cuestionesnes, ofrecerá bonificaciones de hasta el 1,5% en intereses a autónomos y empresas afectados por la guerra.

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Euskadi, por su parte, duplica la apuesta la cantidad que quiere movilizar asciende hasta los 1.047 millones de euros. El paquete abarca una línea de avales para pymes, complementos para trabajadores en ERTE y también programas de contratación. También en Murcia, aprobó un plan de 877 millones en ayudas para los sectores afectados por la subida de costes.