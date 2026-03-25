Investigan al jefe de la Policía Local de Teo por falsedad documental y encubrimiento del quebrantamiento de pena a un condenado por violencia de género

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) ha confirmado la existencia de una investigación judicial abierta contra el jefe de la Policía Local del Concello de Teo, M. P., en una causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago. Según ha podido saber este medio, el responsable policial está siendo investigado por su presunta implicación en dos delitos: falsificación de documento público y encubrimiento de condena en relación con un caso de violencia machista, según indican fuentes policiales.

La investigación, que está siendo desarrollada por la Policía Judicial de la Guardia Civil, se centra en una supuesta maniobra destinada a simular el cumplimiento de una pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta a un hombre condenado por violencia de género. De acuerdo con la información recabada, esta persona tenía la obligación de realizar un total de 60 horas de trabajo comunitario, y los trámites habrían sido gestionados para que dichas tareas se llevasen a cabo en dependencias de la Policía Local de Teo, bajo la supervisión del propio cuerpo.

Sin embargo, siempre según las mismas fuentes, el condenado no habría llegado a realizar en la práctica esas horas de trabajo. A pesar de ello, en los registros internos de las dependencias policiales constaría documentación oficial que acreditaría su cumplimiento íntegro, incluyendo partes firmados que darían por ejecutada la pena. Este extremo es precisamente el que centra las sospechas de una posible falsificación documental orientada a encubrir el incumplimiento de la condena.

Los hechos salieron a la luz de manera fortuita meses después, cuando la oficina encargada de la gestión de este tipo de penas en la provincia de A Coruña se puso en contacto con la Policía Local de Teo para consultar la posibilidad de que otro penado realizase allí trabajos en beneficio de la comunidad. La comunicación fue recibida en esta ocasión por otros agentes distintos, lo que generó sorpresa en el seno del cuerpo y motivó una revisión de la situación previa. Fue entonces cuando comprobaron que figuraba en el sistema la supuesta realización de las 60 horas por parte del condenado, algo que, según trasladaron posteriormente, no se correspondía con la realidad de su actividad diaria en las dependencias.

Denuncia interna

A raíz de estos hechos, varios agentes de la propia Policía Local habrían presentado una denuncia interna que dio origen a la apertura de diligencias. En el marco de la investigación, ya han prestado declaración distintos miembros del cuerpo, quienes habrían coincidido en señalar que no les consta la presencia del condenado en las instalaciones ni la realización de tareas durante el periodo en el que supuestamente debía cumplir la pena. Asimismo, también ha comparecido la víctima de los malos tratos por los que el hombre había sido condenado, dentro del proceso judicial en curso.

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Preguntada al respecto por este diario, la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, se ha limitado a señalar que el asunto «está judicializado» y que el Ayuntamiento, tras ser informado de la apertura del procedimiento, «ha seguido los pasos oportunos».