El Defensor del Pueblo aboga por la coexistencia del lobo y la ganadería en España: «No es imposible defender a ambos de forma simultánea»

El Defensor del Pueblo acaba de meterse de lleno en el debate social, político y judicial alrededor del lobo en España y Galicia. Y lo hace con una propuesta tan simple como constructiva, que se basa fundamentalmente en un cambio radical de la perspectiva desde la que se afronta el debate: pasar de la polarización extrema a la coexistencia.

En su informe anual de 2025, Ángel Gabilondo dedica un par de páginas al lobo, en un debate en el que aboga por «la adopción de una perspectiva distinta a la que enfrenta de manera irreconciliable los intereses de sector productivo ganadero, por un lado, y la pervivencia de esta especie en nuestro país, por otro, como si no fuera posible apreciar y defender ambos de manera simultánea».

Para llevar a la práctica esa convivencia, el Defensor aboga por reforzar los mecanismos de protección y compensación a los afectados por daños del animal. «Este sistema de apoyo a los ganaderos, para poder funcionar adecuadamente, ha de satisfacer de modo integral los daños producidos y debe traducirse en compensaciones justas y rápidas», demanda Gabilondo. Considera que los plazos en los que se pagan hoy esos daños son inadmisibles, además de insuficientes porque «deben cubrir la suma de los gastos generados por los ataques, y no solo el mero valor del animal muerto o herido» como ahora. Tampoco olvida la necesidad de «reducir la complejidad del proceso de verificación de ataques y aumentar su eficiencia».

El lobo «cumple una función insustituible»

Lo que sí hace el Defensor en su informe anual es poner de relieve el valor de este animal, «una de las mayores señas de identidad de la naturaleza ibérica».

Dicho animal «se trata de uno de los pocos grandes depredadores que existen en los ecosistemas de la península Ibérica, en los que desempeña un papel ecológico clave para regularlos, al situarse en lo alto de la pirámide trófica, preservando su salud y equilibrio», según el Defensor del Pueblo.

«Como depredador cumple una función insustituible, reguladora del equilibrio natural, al controlar las poblaciones de sus presas, evitando la sobrepoblación de herbívoros y salvaguardando el equilibrio y la existencia de la cubierta vegetal», argumenta.

Extracto del informe del Defensor / ECG

Recurso al Constitucional

En verano, el Defensor del Pueblo presentó ante el Tribunal Constitucional un recurso contra varias disposiciones de la Ley 1/2025 de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario, por considerar que podrían vulnerar la Constitución al modificar el régimen de protección que recibía hasta entonces el lobo como animal silvestre en España.

La institución había recibido quejas contra las resoluciones adoptadas por distintas comunidades autónomas –Asturias, Cantabria y Galicia– que en consonancia con el cambio legislativo, establecieron un cupo de caza y muerte de ejemplares de lobo, o un programa anual de actuaciones de control del lobo, y procedieron a ejecutarlo.

Según el Defensor del Pueblo, el recurso presentado ante el Tribunal Constitucional no entra a valorar qué nivel de protección debería tener el lobo; dicha materia debe basarse en criterios científicos y en la legislación ambiental vigente, recuerda. Como fundamento de dicho recurso la institución sostiene que algunos de los cambios legales en la nueva norma no equilibran adecuadamente la actividad (la ganadería) con la protección del medio ambiente, como exige la Constitución.

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Además, considera que una de las disposiciones de la norma recurrida actúa como una ley singular, diseñada para aplicarse directamente a un caso concreto y eso cuestionaría la jurisprudencia.