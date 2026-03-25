Casi 3.000 cánceres en once años: el balance del cribado de tumores colorrectales en Galicia

En 2025 estaba previsto que en toda España se diagnosticasen más de 44.000 nuevos cánceres colorrectales, uno de cada seis de todos los tumores y cánceres que destacan por su «alta incidencia y mortalidad». Los datos que permitirán comprobar si esa previsión se cumplirán aún no se conocen. En cambio, sí se han difundido ya los resultados del programa de cribado colorrectal en Galicia.

Gracias a esos test se han diagnosticado casi 3.000 cánceres en la comunidad desde que empezaron a aplicarse, en 2013, restringidos al área sanitaria de Ferrol, hasta el 31 de diciembre de 2024, cuando se completó la cobertura del 100% en Galicia. Según el Sergas, solo durante el último año se identificaron 298 tumores y dos de cada tres de ellos se encontraban en las fases iniciales. La detección precoz pretende evitar que una parte «importante» de los casos de cáncer siga diagnosticándose en estadios avanzados, «lo que condiciona negativamente la supervivencia de los pacientes».

Una prueba sencilla

El test para la detección del cáncer colorrectal se dirige a la población de 50 a 69 años en Galicia. Los gallegos en esas edades reciben una carta con un folleto explicativo y material para que tomen una muestra de sus heces, que después se deposita en el centro de salud. En el laboratorio se analiza si hay o no rastros de sangre oculta. Si el resultado es no, la prueba se considera normal.

En caso contrario, a los pacientes se los cita en Atención Primaria para explicarles que se les puede realizar una colonoscopia, una prueba por la que han pasado 66.232 gallegos desde el inicio del programa. La colonoscopia se utiliza también para vigilar la evolución de las lesiones detectadas en casi 26.500 personas. En otros 17.300 casos esas lesiones no requerirían vigilancia.

Este mismo miércoles las autoridades sanitarias asociaban el incremento de la participación al envío de kits de autotoma al domicilio, no invasivos, desde 2022. Precisamente en 2024 se alcanzó la máxima participación, un 56,51 por ciento.

Las mujeres participan más que los hombres, lo que, según el Sergas, «puede estar reflejando un mayor compromiso con las actividades preventivas» por parte del colectivo femenino, a pesar de que las tasas de detección de cánceres y adenomas son más elevadas entre los hombres, lo que supone, apunta Sanidade, que estos obtienen «un mayor beneficio» de su participación en el programa.