Sergas y O’Mega alcanzan un acuerdo tras 15 días de huelga y queda desconvocado el paro médico

El Servizo Galego de Saúde (Sergas) y el sindicato médico O’Mega alcanzaron este martes in extremis un acuerdo que pone fin a la huelga indefinida de facultativos de Atención Primaria en Galicia, iniciada el pasado 2 de marzo. Tras el pacto, queda desconvocado el paro que durante 15 jornadas mantuvo abierto un conflicto en la sanidad pública gallega.

El acuerdo llegó al término de una larga y decisiva jornada de negociación, que se prolongó durante seis horas, desde las 16.30 hasta las 22.30, en el segundo día consecutivo de conversaciones entre ambas partes. La reunión, celebrada después de otro encuentro de más de cuatro horas el lunes, confirmó el carácter maratoniano de unas negociaciones que se intensificaron en la recta final para tratar de desbloquear el conflicto.

Fue finalmente al cierre de esa segunda jornada, tras dos días de contactos prolongados, cuando Sergas y O’Mega lograron acercar posiciones hasta sellar el acuerdo que pone fin a la huelga.

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Hasta ahora, y según los últimos datos facilitados por la Consellería de Sanidade durante el desarrollo del conflicto, el lunes el Sergas situaba el seguimiento de la huelga en un 3% en el turno de mañana, con 67 profesionales participantes en toda Galicia, y en un 2,4% en el turno de tarde, con 15 facultativos. Vigo volvía a registrar la mayor incidencia en la sesión vespertina, con un 7% de seguimiento, de acuerdo con las cifras oficiales. Según esos mismos datos, desde el arranque de la huelga indefinida, el 2 de marzo, se habían suspendido ya 69.182 consultas en el conjunto de las 15 jornadas de movilización.