El Congreso retoma (de nuevo) la tramitación del traspaso de la AP-9 a Galicia

El Congreso de los Diputados ha retomado, otra vez, la tramitación de la proposición de ley para traspasar a Galicia la autopista AP-9. Este jueves se constituirá la ponencia, cuya función es seguir adelante con el proceso una vez que las enmiendas se registraran, finalmente, en octubre. Se encargará de elaborar el calendario de reuniones para redactar el dictamen sobre la transferencia. PPdeG y BNG habían acusado al PSOE de «bloqueo» por la tardanza en retomar la tramitación.

En todo caso, este paso solo sirve para superar etapas, porque el traspaso de la titularidad de la AP-9 no se hará. El Gobierno mostró en octubre sus cartas sobre la reclamación de Galicia, aprobada por unanimidad en el Parlamento, de asumir la AP-9. No habrá esa transferencia, ya que solo se propondrá que la Xunta pueda participar en la gestión de la autopista y plantear cambios en las condiciones del contrato de la concesión, como descuentos en los peajes, pero a cambio de que aporte los fondos económicos necesarios para cubrir ese coste adicional para las arcas públicas.

El Ejecutivo central reveló su postura a través de las enmiendas presentadas en octubre por el PSOE en el Congreso de los Diputados al articulado de la proposición de ley —que los socialistas habían respaldado en Galicia— cambiando de principio a fin la iniciativa aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego para negar la mayor, la posibilidad de una transferencia de la titularidad.

Se alegaba que la AP-9 está integrada en la Red Transeuropea de Transportes que permite la conexión viaria por toda Europa, que tiene continuidad con Portugal quedando englobada dentro de un itinerario europeo de primer orden como es la denominada «Red Esmeralda» Lisboa-Dublín y que enlaza las áreas de influencia de los cinco puertos de interés general y los dos exteriores de Galicia, así como los tres aeropuertos (Vigo, Santiago y A Coruña). Por ello, la Autopista del Atlántico seguirá formando parte Red de Carreteras del Estado.

Por estas razones, se bloquea el traspaso de la titularidad, sin dejar el más mínimo resquicio abierto a esta posibilidad. Lo que se ofrece es una cesión limitada de competencias, «especialmente las relacionadas con el servicio prestado a los usuarios y las tarifas aplicables», volviendo a la posición de 2021, cuando el PSOE también se opuso al cambio de titularidad, aunque en la anterior ocasión no acabó de tramitarse porque se agotó la legislatura.

La diputada del PSOE en el Congreso Patricia Otero ha indicado que la constitución de la ponencia se trata de un paso más, pero quiere recordar lo que ha hecho cada partido. «Cuando gobernaba el Partido Popular, impidió hasta en dos ocasiones en el Congreso el debate de la toma en consideración de esta ley de transferencia. Pero es que antes de eso fue el Partido Popular quien amplió la concesión de la autopista hasta el año 2048», censuró la parlamentaria gallega.

«Primero regalaron la autopista, después bloquearon cualquier solución y ahora pretenden darnos lecciones, hay que tener cara. Los socialistas somos los únicos que dimos pasos reales para que los gallegos y gallegas paguen menos por la AP9», sostuvo Patricia Otero.

Su valoración está motivada porque el diputado del PPdeG Celso Delgado ha denunciado que el PSOE quería de nuevo dilatar su celebración hasta pasada Semana Santa, el 14 de abril, «Pero insistí en que podíamos hacerlo el jueves, media hora antes que el pleno. El diputado del BNG Néstor Rego secundó mi propuesta e insistió en ella y también asintieron otros portavoces, por lo que el criterio del PSOE no prosperó», ha manifestado el parlamentario popular.

Por su parte, Néstor Rego ha trasladado al PSOE que la constitución de la ponencia «no es suficiente» y que «debe aprobarse un calendario de trabajo y aprobarse una hoja de ruta clara para culminar el proceso». «Casi dos años esperando con dilaciones y tuvo que ser una negociación del BNG a que desbloqueara nuevamente la tramitación de la transferencia de la AP-9», señala.

«O se convocaba de manera inmediata la ponencia, o se afectaba de forma directa la colaboración del BNG con cualquier iniciativa que pretendiera sacar adelante el PSOE o el Gobierno», ha aseverado el diputado del BNG.