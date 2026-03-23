La Xunta refuerza el dispositivo de lucha contra incendios del verano con 42 nuevas brigadas

Tras la oleada de incendios del pasado año, la más catastrófica del siglo, la Xunta ha dado luz verde esta mañana al nuevo Plan de Prevención y Defensa contra los Incendios Forestales (Pladiga) que préve un incremento tanto de efectivos como de recursos para luchar contra el fuego. Así, a los 3.000 efectivos que trabajan habitualmente en este dispositivo se incrementarán en la época de máximo riesgo otras 42 brigadas, lo que supondrá 168 trabajadores más.

Habrá también más medios aéreos, según explicó el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su gobierno. Se sumarán a la lucha contra incendios tres aviones más de carga en tierra y un helicóptero.

Pero la tipología de los fuegos está cambiando y el Pladiga busca adaptarse a esos incendios de nueva generación, que son mucho más voraces. Se reforzará la unidad de jefes de extinción creada para combatir los grandes fuegos, de manera que el equipo pasará de seis a quince personas.

La vigilancia es crucial para atajar cuanto antes los incendios. Por eso se incrementará la red de cámaras instaladas en el monte que pasarán de 180 a un total de 241, es decir, habrá un 30 por ciento más, y también se incrementará la presencia de drones para detectar fuegos.

Como la colaboración con los ciudadanos es fundamental, la Consellería de Medio Rural habilitará una app para el móvil en el que los ciudadanos podrán dar avisos cuando detecten un incendio y que les permitirá además enviar su localización fácilmente. Se prevé que esté operativa ya para el mes de junio.

En cuanto a la limpieza de biomasa, Rueda recordó que se ha duplicado el presupuesto en materia de prevención hasta los 75 millones de euros y explicó que ya se están realizando desbroces al amparo de los convenios suscritos entre la Consellería de Medio Rural y los concellos.

Tras recibir el visto bueno del Consello de la Xunta, el Pladiga será debatido el próximo viernes en el seno del Consello Forestal de Galicia. Este año, tras la catástrofe incendiaria de 2025, en la que ardieron casi 120.000 hectáreas, el plan de prevención y defensa contra el fuego será aprobado con más antelación que en ocasiones anteriores.