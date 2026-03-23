La Xunta asegura que las arcas públicas gallegas dejarán de ingresar 120 millones por las medidas anticrisis por la guerra en Irán
Rueda critica que el Ejecutivo central no hablase con las comunidades para consensuar estos acuerdos y señala que tomarán medidas específicas para los sectores más vulnerables
El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, aseguró este lunes, tras la reunión semanal de su equipo, que las arcas públicas de la comunidad dejarán de ingresar más de 120 millones de euros por la aplicación de las medidas anticrisis acordadas por el Gobierno central para paliar los efectos económicos de la guerra en Oriente Próximo.
El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó los acuerdos el sábado, tras un tenso Consejo de Ministros el día anterior, y ya desde el domingo están en marcha. Estas son Gobierno una rebaja del IVA de la electricidad, el gas natural y los carburantes del 21% al 10%, así como la reducción del impuesto especial sobre la electricidad hasta el 0,5% y la suspensión temporal del impuesto del 7% a la generación eléctrica.
"Son tributos cedidos a las comunidades por lo que el impacto afecta a la Hacienda de las autonomías", alegó Rueda, quien echó en cara al Ejecutivo central que no preguntara a las comunidades antes de tomar la decisión.
"El impacto en Galicia va a suponer que cada mes no entren en las arcas 40,3 millones de euros en los que se sustentan los servicios públicos", añadió el mandatario autonómico, quien insistió en que "el esfuerzo compartido tendría que haber sido debatido entre todos".
Así las cosas, cuestionado sobre si la Xunta tomará medidas específicas, Rueda aseguró que están trabajando en ello, pero no quiso detalles más allá de que estarán centradas en los "sectores económicos que puedan ver su actividad más comprometida por el aumento de los costes".
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