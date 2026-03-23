Conflicto lácteo
Unións Agrarias denuncia ante la Fiscalía de Galicia a las industrias lácteas por abaratar el precio de la leche con importaciones de Francia y Portugal
El sindicato sospecha que se está engañando al consumidor, ya que dudan que la leche de origen gallego sea realmente de la comunidad, por lo que piden a la Administración que actúe
R. S.
Unións Agrarias ha entregado esta mañana en la Fiscalía Superior de Galicia una denuncia contra las industrias lácteas por «abaratar el precio» —entre siete y ocho céntimos— que se abona en la comunidad autónoma por la leche, «trayendo» la materia prima desde Francia y Portugal.
Así lo ha asegurado Óscar Pose, responsable del sector lácteo del sindicato, quien ha manifestado que se presenta la denuncia para que se abra una investigación por parte del Ministerio Público y ante lo que consideran «unos hechos delictivos».
«Lo hacen desde el pasado mes de agosto que se firmó el anterior contrato lácteo. Es una maniobra orquestada para bajar el precio del contrato a partir del 1 de abril», ha dicho. «Están trayendo leche desde Francia y Portugal para abaratar aquí en este nuevo contrato», ha continuado el representante sindical, para situar las bajadas por lo que se abona por la leche gallega entre «siete u ocho céntimos».
Al respecto, ha apuntado a un «incremento» de la importación de leche que ha situado entre el 150% y el 200% y que esta entrada la han constatado a través de los camiones que llegan a las industrias.
«Galicia es deficitaria, se necesita leche, pero no se puede permitir que se use de forma ilegal para bajar el precio de aquí, cuando hay falta de un producto, se tiene que incrementar el precio, no bajarlo», ha apuntado sobre lo que reciben ganaderos.
«Son contratos con la misma bajada y misma duración, de cuatro meses», ha sentenciado en relación a su denuncia de una «estrategia orquestada por parte de las industrias para bajar el precio de la leche».
Por otra parte, ha añadido que tienen «muchas dudas» de que se esté respetando el origen de la leche cuando el producto llega al cliente.
«Se está engañando al consumidor», ha dicho para afirmar que hay cartones de leche con «nombre gallego», pero del que dudan que la leche que contiene sea cien por cien de la comunidad autónoma. «La Administración tiene que actuar ya», ha reclamado también.
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