¿Qué hace Galicia para ahorrar en fármacos? Se consolida la prescripción de genéricos y biosimilares

Uno de cada cuatro euros del gasto sanitario se destina a fármacos. Y con el envejecimiento poblacional, la aparición de nuevas terapias innovadoras, pero más caras, y la tensión inflacionista en los precios, esta factura tiende a incrementarse. De ahí que la Consellería de Sanidade intente manejar con la máxima eficiencia sus recursos y buscar ahorros recurriendo a medicamentos que son igual de efectivos, pero resultan más económicos. Este es el caso de los genéricos y los biosimilares.

Los genéricos son fármacos idénticos a los de marca en eficacia, seguridad, calidad y dosificación (principio activo), pero se comercializan sin etiqueta comercial, bajo el nombre del componente activo y suelen ser más económicos. En Galicia son ya la mitad de las prescripciones: el 49,28 por ciento. Es una cifra similar a la del año 2024, cuando el porcentaje se situaba en el 49,33 por ciento.

La Consellería de Sanidade explica las ventajas de prescribir genéricos. De cara al paciente la receta por principio activo es «útil» para trasladar «una información inequívoca sobre el tratamiento prescrito, favoreciendo la identificación del medicamento». Y, a su vez, para los médicos «agiliza el procedimiento, facilitando y homogeneizando la búsqueda e identificación del principio activo elegido».

Por otro lado, según explican desde Sanidade, la prescripción de genéricos mejora la seguridad, pues facilita la detección de duplicidades, favorece que se produzcan menos confusiones y que disminuya el número de errores en la medicación. «En definitiva, la prescripción por principio activo a través de receta promueve la identificación universal de los medicamentos utilizando un lenguaje universal y común en la prestación farmacéutica».

Biosimilares

Por otro lado, están los biosimilares. Junto a los medicamentos tradicionales, de origen químico, están los fármacos biológicos, que utilizan organismos vivos para su desarrollo y supusieron importantes avances para desarrollar tratamientos para patologías como la diabetes, las enfermedades de origen autoinmune o el cáncer. Se trata de tratamientos costosos y su versión económica son los biosimilares, que copian al original cuando deja de estar protegido por la patente.

En 2025 el porcentaje de prescripción de biosimilares fue del 41,5 por ciento, ligeramente por encima del 40,6 por ciento registrado el año anterior. En todo caso, hay un avance importante si se compara con hace cinco años, cuando el volumen de recetas de este tipo de fármacos se situaban en el 34 por ciento. Galicia, además, lidera la prescripción de este tipo de medicamentos biosimilares, pues receta casi el doble que a nivel nacional.