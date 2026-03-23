50.000 formas de hacer Galicia más verde: crecen las opciones para reciclar cerca de casa

Una red de 50.000 contenedores de reciclaje de envases ligeros y de papel y cartón pululan por el paisaje gallego para hacer una comunidad más verde. El dato lo ofreció este lunes la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, aunque para sumar a esa malla de sostenibilidad 1.450 contenedores más, lo que supone un 3 por ciento de incremento, que se instalarán en 75 ayuntamientos. Así lo indicó en Brión, en la comarca de Santiago, en el acto organizado entre su departamento y Ecoembes, donde destacó que esta ampliación conlleva una inversión de 700.000 euros.

Entre los nuevos depósitos de reciclaje domina el amarillo, con 1.100 unidades destinadas a ofrecer una segunda oportunidad a los envases de plástico, latas y briks, mientras que para el cartón, el azul, se incorporan a la red 350. La Xunta presenta la medida como un eslabón más de un plan más completo para promover la separación de este tipo de desechos en los que colaboran ambas instituciones.

Una competencia municipal

Vázquez aludió además al rol de apoyo de la Xunta para ayudar a cumplir a los concellos con la gestión de residuos urbanos, ya que se trata de una competencia municipal. Con la distribución de los 1.450 contenedores en alrededor de una cuarta parte de los municipios de la comunidad, se busca un acceso «más próximo y sencillo» de los ciudadanos a los puntos de recogida.

El pasado mes de enero la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático y Ecoembes firmaron un nuevo convenio de colaboración, con vigencia hasta 2030 y con el que se prevé destinar alrededor de 57 millones de euros a los concellos gallegos por su cooperación en la recogida y gestión de envases ligeros y de papel, con un incremento medio del 26 por ciento en las retribuciones que los ayuntamientos reciben por gestionar estos desechos.

Otra de las competencias de carácter municipal en la que la Xunta echó una mano a los concellos durante los últimos años fue en la clausura de puntos de vertido incontrolado y en la realización de actuaciones de recuperación ambiental de los espacios degradados por la acumulación de residuos sólidos. En los tres años comprendidos entre 2022 y 2024 se realizaron 82 actuaciones sobre estos puntos. Sin embargo, en 2025 y 2026 la Consellería no destinó ninguna partida para este tipo de acciones por la «baja demanda» de los concellos «ante el mejor comportamiento ambiental del conjunto de la sociedad».