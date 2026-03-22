Jesús Gamallo: «Cuándo empecé hacíamos acción exterior por la vía de los hechos»

¿Cuál es la receta para seguir al frente de la Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa UE después de tantos años?

Es un puesto muy especializado, donde importa mucho la experiencia acumulada. También cuenta mucho la agenda internacional que has ido construyendo y las relaciones personales que vas forjando en Bruselas y en otros ámbitos. Nadie es imprescindible, por supuesto, pero quien llega nuevo a un puesto así necesita tiempo para adquirir algo que no se improvisa: experiencia, contactos y conocimiento del terreno.

¿La experiencia le ha dado más libertado o con el tiempo se ha vuelto más prudente?

Cuando empecé, hacíamos acción exterior casi por la vía de hecho, porque no existía una regulación clara sobre lo que podían hacer las comunidades en este terreno. Con el tiempo todo eso fue evolucionando hacia una acción más reglada. Hoy trabajamos de forma más planificada y encauzada institucionalmente.

¿Cómo ha cambiado Europa desdes de que usted empezó?

Muchísimo. Cuando empecé, Europa era un proyecto profundamente ilusionante. Había una expectativa real de avanzar hacia una Europa más unida, casi federal. Luego vinieron el rechazo francés y holandés en el referéndum de la Constitución y hubo que volver a una etapa más pragmática. Se perdió parte de aquella ambición inicial. Ahora esa idea de soberanía europea vuelve a estar sobre la mesa por el contexto internacional y por la necesidad de depender menos de otras potencias.

¿Europa se ha vuelto menos amable con las regiones?

Puede ser. El Comité Europeo de las Regiones supuso un avance importante en la institucionalización del hecho regional en Europa y con el tiempo ganó peso político. Pero ahora vemos tendencias preocupantes. Con la idea de simplificar, la Comisión plantea marcos en los que cada Estado diseñe un plan único que integre cohesión, agricultura o pesca. Eso reduce la capacidad de influencia regional. Nosotros defendemos mantener programas operativos regionales, porque entendemos que sabemos mejor cuáles son nuestras prioridades y cómo gestionar esos recursos.

¿Galicia tiene hoy peso real en Europa o sobre todo presencia institucional? .

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Las dos cosas. Hay presencia institucional, sin duda, pero también capacidad de influencia. La experiencia, la agenda y los contactos ayudan mucho. A nosotros, cuando pedimos una reunión en la Comisión, normalmente nos la conceden. Participamos en conversaciones preparatorias de propuestas antes de que se presenten formalmente. Además, Galicia ha logrado que Alfonso Rueda presida la delegación española en el Comité de las Regiones y estamos coordinando el trabajo de las comunidades autónomas sobre el futuro marco financiero. plurianual. Eso es influencia real.