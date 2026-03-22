De los mayores a los cuarentañeros: Galicia bate récord de testamentos con más de 55.000 en un año y la segunda mayor tasa de España

Nunca se hicieron tantos testamentos y nunca tan pronto. Galicia cerró 2025 con un récord: más de 55.000 últimas voluntades firmadas ante notario, un 20% más que hace cinco años. Desde la pandemia, cada vez más gallegos de 40 a 50 años deciden dejarlo todo preparado. El coronavirus abrió una puerta que se veía lejana —la de pensar en el futuro— y Galicia no la volvió a cerrar. El resultado: máximo histórico y la segunda mayor tasa del país, con 202 testamentos por cada 10.000 habitantes. No se trata solo de un trámite, sino del reflejo de un interés creciente —y ya no solo entre mayores, sino también entre personas de mediana edad— por asegurar su patrimonio antes de que el tiempo decida por ellos.

En solo cinco años, la comunidad sumó más de 306.000 testamentos de los 4,2 millones registrados en España, según el Colegio del Notariado. Representan un 7,2% del total nacional, más de un punto por encima del peso demográfico gallego. Tras cuatro años de crecimiento continuo, los testamentos en Galicia repuntaron un 5% en un año y un 20% en un lustro. Pero no solo crecen: rompen su propio techo y superan por primera vez la barrera de los 55.000.

En el mapa nacional, Galicia ocupa la quinta posición en el balance 2025, por detrás de Cataluña (144.383), Andalucía (136.642), Madrid (95.161) y Valencia (93.293). Nada extraño: son comunidades con más población. La clave está en la tasa. Y ahí Galicia destaca: 202,6 testamentos por cada 10.000 habitantes, la segunda más alta de España, solo superada por Baleares (596,9), cuyo dato está muy influido por una población más móvil, menos envejecida y con un fuerte componente residencial y patrimonial ligado a personas llegadas de fuera. Tras Galicia se sitúan Asturias (191,2) y Cantabria (184,3). El noroeste protagoniza una de las mayores conciencias sucesorias.

Tras Galicia se sitúan Asturias (191,2) y Cantabria (184,3). El noroeste protagoniza una de las mayores conciencias sucesorias del país.

Aunque el repunte gallego es notable, no lidera el ranking de aceleración entre 2020 y 2025. Comunidades como Cantabria (+32,6%), Aragón (+32,1%), Murcia (+28,8%) o Cataluña (+28,7%) avanzaron más. Galicia, con casi un 20% más en ese periodo, queda por debajo de la media nacional (25%). La explicación es sencilla: Galicia ya partía de una base muy alta. Su cultura testamentaria estaba más arraigada que en otras autonomías, y aun así ha seguido subiendo.

El fenómeno no es exclusivo de Galicia. En 2025, casi todas las comunidades batieron su máximo histórico: Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, La Rioja, Baleares, Canarias, Madrid, Murcia, Navarra, País Vasco y Comunidad Valenciana. Solo Extremadura no supera su récord de 2017.

España también marca un hito: casi 775.000 testamentos el año pasado, 33.044 más que en 2024 (un 4,5% más) y 156.341 más que en 2020 (25,2%).

Con este máximo histórico, una tendencia sostenida y una incidencia altísima en relación con su población, Galicia se consolida como una de las comunidades donde más se planifica la herencia. La pandemia cambió la mentalidad: pensar en el futuro, incluso desde los 40, y dejarlo todo preparado. Y los datos muestran que esa decisión ha llegado para quedarse.

Coste del testamento

Los notarios aconsejan hacer testamento a cualquier edad. Aporta seguridad jurídica, garantiza que se respete la voluntad del testador y evita conflictos sucesorios. Es un traje a medida, adaptado a cada situación. Y no es un lujo: cuesta unos 50 euros y basta con presentar el DNI.

La principal preocupación de quienes acuden al notario es proteger a los hijos, pero también al cónyuge cuando hay menores, o asegurar la continuidad de una empresa familiar para evitar que se disuelva en discusiones entre herederos. En definitiva, dejarlo todo atado para que, cuando uno no esté, todo quede blindado y no haya batallas familiares.