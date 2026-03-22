Encarnación Rivas: «El atrevimiento debe venir del conocimiento y aún tengo pánico de no estar a la altura»

Ha sido la primera directora general de Urbanismo. ¿Cómo fue ser mujer y mandar en 2009? .

Sin drama ninguno. Cuando yo empecé la carrera éramos nueve mujeres de ochenta alumnos. En algunas reuniones, en mi carrera profesional, notaba cierta condescendencia. No un cuestionamiento directo de la autoridad, pero sí ese tono de “mira qué simpática, tan mona con sus perlas, a ver qué se le ocurre”. Pero a mí eso me parece que desacredita a quien lo hace, no a quien lo recibe. Mi feminismo es de hechos, no de proclamas.Por eso creo en un urbanismo con las personas en el centro, no con las mujeres en el centro como si fueran las únicas responsables de sostener la vida cotidiana.Una arquitecta francesa dijo: “Yo soy arquitecta, no una mujer arquitecta”. Y eso resume bastante bien cómo lo veo.

Dos presidentes y cinco conselleiros han apostado porque usted siguiera al frente de Urbanismo. ¿Por qué creen que no le han removivido?

. A mí misma me cuesta creer que lleve media vida profesional en la Xunta. Lo interpreto como un reconocimiento al trabajo del equipo de Urbanismo, no a mí como persona. Pero sí te puedo decir una cosa: jamás, ni una sola vez, he hecho algo pensando que, si no lo hacía, me iban a cesar. Nunca. Y tampoco nunca nadie me ha pedido algo impropio.

¿Los 17 años en el cargo la han hecho más prudente o se siente más preparada para arriesgar?

El atrevimiento solo puede venir del conocimiento y los años te dan conocimiento, pero sigo teniendo el mismo pánico de no estar a la altura que cuando llegué al cargo. Sé la importancia que tiene cada gesto, cada decisión que adopto, y eso me mantiene alerta, joven e ilusionada.

¿Cómo ha cambiado el urbanismo en Galicia durante estos años?.

Lo más importante ha sido sacar el urbanismo de la portada de los periódicos. Hace diecisiete años era raro el día en que no aparecía en primera plana un escándalo urbanístico, un pelotazo, un concejal implicado, una operación dudosa. Hemos conseguido desterrar aquella imagen del urbanismo asociado a la corrupción o al “ti vai facendo”. El urbanismo no es otra cosa que una responsabilidad compartida. Las ciudades y el territorio los construimos entre todos.

Desde la Dirección General de Urbanismo, ¿cómo se puede ayudar al gran reto actual, que es construir más vivienda?

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Ayudando a los ayuntamientos a aprobar su planeamiento urbanístico. Los municipios que hoy pueden poner a disposición de la Xunta terrenos para construir vivienda son los que han hecho su plan general y, en consecuencia, tienen las reservas de vivienda protegida y el aprovechamiento lucrativo que prevé la ley. Donde no hay planeamiento no hay suelo y no hay vivienda. Por eso insistimos tanto en que todos los ayuntamientos cuenten con un plan general. Pero el urbanismo no es solo vivienda. Si no organizas bien el territorio, acabas generando desplazamientos absurdos y una vida cotidiana mucho más complicada: trabajar en un sitio, vivir en otro, estudiar en otro, comprar en otro. El urbanismo consiste en ofrecer el suelo necesario y adecuado para el uso residencial, para el ocio, para las zonas verdes, para el deporte, para los colegios, para los hospitales, para los centros asistenciales, para el comercio, para la actividad empresarial e industrial. Se trata de ver cómo todo eso se integra dentro del territorio de una manera equilibrada. Eso es el urbanismo.