Los altos cargos más veteranos de la Xunta: así han resistido Jesús Gamallo, Encarnación Rivas y José Alberto Díez décadas en el poder

Han sorteado diferentes crisis de gobierno. Mientras muchos compañeros dejaban sus despachos, ellos permanecían. Jesús Gamallo, Encarnación Rivas y José Alberto Díez son los altos cargos con más historia en la Xunta. Conocen como nadie los engranajes del poder y desde el centro de mando saben que tan importante es influir como mandar.

Los tres recuerdan bien cómo fueron sus comienzos en la Xunta. No había internet y la Administración descansaba sobre montañas de papel, lo que obligaba a pasar «días» sellando hoja a hoja los planes urbanísticos u horas rebuscando en los tomos en papel del DOG convocatorias de ayuda. Pueden los tres contar estas y otras batallitas a los más jóvenes que ahora se mueven por San Caetano y pocos podrán discutírselo. Son los tres altos cargos con más veteranía en la sala de máquinas del poder autónomico.Los tres han sobrevivido a crisis de gobierno, reformas, relevos y mudanzas del poder. Ayuda a su permanencia que su partido, el PP; encadene victoria tras victoria. Porque los tres se presentan como técnicos, pero no reniegan de su condición de políticos.

«Cuando empecé hacíamos acción exterior por la vía de los hechos» Jesús Gamallo — Director xeral de Relacións Exteriores desde hace 23 años

El ‘decano’ de este trío es Jesús Gamallo. Licenciado en Derecho por Santiago, profesor de Derecho Internacional y formado en Florencia, entró en la Xunta en 1992 y desde entonces ha quedado ligado al ámbito europeo. Como director xeral de Relacións Exteriores e coa UE lleva 23 años (seis con Manuel Fraga y el resto con Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda).

Al echar la vista atrás, Gamallo reivindica haber contribuido a la presencia de las comunidades en el Consejo de Ministros de la UE y haber impulsado la primera ley de acción exterior de una comunidad. Su espina, no haber logrado para Galicia una presencia propia como observadora en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa.

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«El atrevimiento debe venir del conocimiento y aún tengo pánico de no estar a la altura» Encarnación Rivas — Directora xeral de Urbanismo desde 2009

Encarnación Rivas resiste como directora xeral de Urbanismo desde 2009.Llegó a la Xunta desde la práctica profesional y municipal. Arquitecta, trabajó en un estudio, fue interina en la Administración autonómica, ganó en 2000 la plaza de arquitecta del Ayuntamiento de Pontevedra y pasó también por la Gerencia de Urbanismo de Sanxenxo y por la Diputación de Pontevedra, antes de que Feijóo la llamase en 2009 para dirigir Urbanismo. Aquel salto, recuerda, lo vivió con “pánico” ante la responsabilidad.

Rivas se muestra orgullosa de haber llevado al «terreno de la imparcialidad y la gestión» el urbanismo porque un plan urbanístico dura de media 20 años y esto significa que va a ser gestionado por corporaciones de distinto color político. Se fija como tareas pendientes, culminar los planes básicos para pequeños municipios, obligar también al Estado a acotar plazos en sus informes y avanzar en transparencia.

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«La experiencia aporta perspectiva, memoria y capacidad de anticipación» José Alberto Díez de Castro — Secretario Xeral de Universidades desde 2009

Empata en años con Encarnación Rivas, José Alberto Díez, secretario xeral de Universidades. Andaluz de nacimiento y con raíces gallegas, obtuvo en 1984 una plaza docente en el entonces campus de Vigo, pasó después a Santiago, fue profesor titular, dirigió la creación de la facultad de Económicas de Lugo y ejerció como decano antes de incorporarse a la Xunta en 2009 de la mano de Jesús Vázquez.

Díez hace balance de sus logros y destaca el plan de financiación universitario, que presenta como el más estable y completo de España por dar estabilidad a los campus gallegos. También reivindica el acuerdo sobre el mapa de titulaciones y el avance de los grandes centros de investigación. Su asignatura pendiente es ayudar a impulsar una universidad más ágil, flexible y centrada en el estudiante y afrontar el reto de la formación continua en los campus.

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Sus historias demuestran que el poder se puede ejercer influyendo más que mandando, y que para durar hay que saber renovarse y adaptarse a los nuevos tiempos.

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Las trayectorias de los tres evidencian hasta qué punto el poder autonómico se sostiene sobre técnicos con hechuras de políticos, o políticos con perfil técnico que llevan décadas moviéndose en ese delicado equilibrio entre gestión y poder.