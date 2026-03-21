Ganaderos irrumpen en una distribuidora de alimentación de Santiago y derraman cartones de leche en protesta por su bajo precio

Miembros de UUAA irrumpieron esta mañana en una cadena mayorista de autoservicios en Santiago que vende a hostelería y a tiendas de alimentación y derramaron cartones de leche en protesta por la «brutal» bajada de los precios de la leche. Según denuncian, está entrando leche procedente de Francia y Portugal y se está vendiendo por debajo de los costes de producción.

Los ganaderos advierten que están en un momento «muy complicado» pues les han subido los costes de producción entre 6 y 7 céntimos debido a la guerra de Irán justo en una época en la que tienen que afrontar entre el 60 y el 80 por ciento de los gastos. «En los próximos cuatro meses tenemos que asumir el abonado, tratamientos fitosanitarios, el sembrado del maíz...», explican. Y, en este contexto, tal y como lamentan, las industrias acaban de anunciar «una bajada brutal del precio de la leche» que no cubriría los costes de producción.

Se trata de una bajada de entre 4 y 11 céntimos, que se suma al incremento de los gastos, y deja a centenares de explotaciones en una situación complicada. «Es una reducción desorbitada», se quejan.

Miembros de UUAA retiran leche de un autoservicio mayorista. / Xoán Álvarez

En la última semana UUAA ha colocado piquetes informativos enfrente de las industrias lácteas y ha constatado que está entrando «masivamente» leche a bajo precio en las industrias, fundamentalmente de Francia y Portugal. «Tenemos muchas dudas de su trazabilidad. Es imposible poner estos precios de 66 y 79 céntimos por litro si no es con leche a 30 céntimos de Portugal. Denunciamos ese precio bajo y un engaño claro hacia el consumidor pues se le ofrece una marca gallega pero ya no pone que el origen sea España sino UE. Y eso no lo vamos a permitir», denuncia el sindicato.

UUAA echa en falta a las administraciones. Exige a la Consellería de Medio Rural que haga controles, tal y como había comprometido. Según explican, seguirán denunciando esta situación: «vamos a ser muy contundentes porque nos va la vida en ello».