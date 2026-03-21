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Crisis láctea

Ganaderos irrumpen en una distribuidora de alimentación de Santiago y derraman cartones de leche en protesta por su bajo precio

UUAA advierte que está entrando leche de Francia y Portugal que se está vendiendo por debajo de los costes de producción

Ganaderos de UUAA en el centro Cash Galicia en el Polígono de A Sionlla, en Santiago

Ganaderos de UUAA en el centro Cash Galicia en el Polígono de A Sionlla, en Santiago

Paula Pérez

Paula Pérez

Santiago

Miembros de UUAA irrumpieron esta mañana en una cadena mayorista de autoservicios en Santiago que vende a hostelería y a tiendas de alimentación y derramaron cartones de leche en protesta por la «brutal» bajada de los precios de la leche. Según denuncian, está entrando leche procedente de Francia y Portugal y se está vendiendo por debajo de los costes de producción.

Los ganaderos advierten que están en un momento «muy complicado» pues les han subido los costes de producción entre 6 y 7 céntimos debido a la guerra de Irán justo en una época en la que tienen que afrontar entre el 60 y el 80 por ciento de los gastos. «En los próximos cuatro meses tenemos que asumir el abonado, tratamientos fitosanitarios, el sembrado del maíz...», explican. Y, en este contexto, tal y como lamentan, las industrias acaban de anunciar «una bajada brutal del precio de la leche» que no cubriría los costes de producción.

Se trata de una bajada de entre 4 y 11 céntimos, que se suma al incremento de los gastos, y deja a centenares de explotaciones en una situación complicada. «Es una reducción desorbitada», se quejan.

Miembros de UUAA retiran leche de un autoservicio mayorista.

Miembros de UUAA retiran leche de un autoservicio mayorista. / Xoán Álvarez

En la última semana UUAA ha colocado piquetes informativos enfrente de las industrias lácteas y ha constatado que está entrando «masivamente» leche a bajo precio en las industrias, fundamentalmente de Francia y Portugal. «Tenemos muchas dudas de su trazabilidad. Es imposible poner estos precios de 66 y 79 céntimos por litro si no es con leche a 30 céntimos de Portugal. Denunciamos ese precio bajo y un engaño claro hacia el consumidor pues se le ofrece una marca gallega pero ya no pone que el origen sea España sino UE. Y eso no lo vamos a permitir», denuncia el sindicato.

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UUAA echa en falta a las administraciones. Exige a la Consellería de Medio Rural que haga controles, tal y como había comprometido. Según explican, seguirán denunciando esta situación: «vamos a ser muy contundentes porque nos va la vida en ello».

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