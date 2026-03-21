De moda a problema urbano: los patinetes suman 40 accidentes en Galicia, un 8% más en un año

El patinete eléctrico, convertido ya en símbolo de la movilidad urbana contemporánea, sigue ganando terreno en las ciudades gallegas… y también en las estadísticas de siniestralidad. Galicia cerró 2025 con 40 accidentes en los que estuvo implicado un vehículo de movilidad personal (VMP), un 8,1% más que el año anterior, según el Avance de datos de siniestralidad e incendios de VMP 2025 de Fundación Mapfre. Un crecimiento que, aunque moderado, confirma una tendencia que los ayuntamientos conocen bien: cuantos más patinetes circulan, más conflictos aparecen en el espacio público.

De los 40 siniestros registrados, al menos siete dejaron heridos graves. Además, se contabilizaron dos incendios de patinetes, un fenómeno todavía minoritario pero que preocupa por el estado de las baterías y su manipulación. La única buena noticia: ninguna de las 19 víctimas mortales registradas en España en accidentes con patinetes se produjo en Galicia.

Todo esto ocurre en un momento de transición normativa. La nueva regulación estatal, que entró en vigor este año, obliga a los usuarios a contar con seguro de responsabilidad civil, a inscribir el vehículo en el Registro Nacional de Vehículos de la DGT y a utilizar casco. Una batería de medidas que llega después de años en los que los patinetes circularon en un limbo legal, con normativas municipales dispares y una convivencia urbana marcada por la improvisación. El registro avanza a un ritmo creciente: de 1.500 inscripciones diarias en sus primeros días a 3.000 dos meses después, informa Europa Press.

Tráfico aspira a cerrar el año con 225.000 VMP registrados en España, una cifra que apenas representa una fracción del parque estimado de más de cuatro millones de patinetes que circulan por las ciudades españolas. Según lo dispuesto en la ley sobre responsabilidad civil y seguro, carecer del mismo será sancionado con entre 202 y 610 euros y circular con un VMP sin seguro con entre 250 y 800 euros en función de si es considerado vehículo personal ligero o vehículo a motor (más de 25 kilogramos de peso y más de 14 kilómetros/hora) por la citada Ley del Seguro.

Ordenanzas locales

En Galicia, la normativa estatal llega para poner orden en un mapa regulatorio fragmentado. En el caso de Vigo, exige, por ejemplo, el uso de ropa reflectante y prohíbe su tránsito en grandes avenidas, como la Gran Vía o Castelao.

La normativa de A Coruña es más estricta a la hora de circular por zonas peatonales, como parques o plazas, al igual que ocurre en Ferrol. En Ourense, por ejemplo, pueden circular a un máximo de 10 kilómetros por hora en zonas peatonales.

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Por su parte, en Santiago, el uso de patinetes en la zona monumental está prohibido. Similar a lo que ocurre en Pontevedra, que no pueden circular por las calles de plataforma única donde tampoco pueden transitar los coches.