Galicia cría más perros que niños

Galicia tiene registradas más de 833.000 mascotas, en su inmensa mayoría —en torno al 90 por ciento del total— perros, un censo que no deja de crecer cada año después de que la aprobación de la Lei de benestar animal sacase a la luz miles de canes que no estaban identificados. El temor a una posible sanción azuzó, sobre todo en los primeros meses de vigencia de la normativa, el registro de los animales de compañía, que no deja de crecer cada año y acumula un 78 por ciento más desde 2018, año en que entró en vigor la normativa. En los últimos meses, la tendencia al alza se mantiene y desde el pasado agosto, la media de inscripciones mensuales supera el millar.

En concreto, los datos facilitados por la Consellería de Medio Ambiente elevan a 833.658 las mascotas que figuran en la actualidad inscritas en el Regiac (Rexistro Galego de Identificación de Animais de Compañía), donde, al lado de los canes, aparecen también otras criaturas, como gatos, hurones y aves rapaces.

Con todo, mientras los animales de compañía viven una edad dorada que se materializa en un continuo incremento de mascotas con carné, el saldo de los potenciales propietarios va a menos en la comunidad y las mascotas más que duplican a las personas menores de edad en Galicia, que rondan las 365.000.

Los perros peligrosos van a menos

Dentro de esos 833.358 animales con chip se encuentran 20.606 perros potencialmente peligrosos. La población de estas razas ha retrocedido con respecto a los 21.641 contabilizados en el registro oficial hace dos años.

La Xunta recordaba hace unos meses que es obligatorio identificar y registrar a todos los perros sin excepción y que además la legislación estatal de protección de los derechos y del bienestar de los animales ha extendido esta obligación a todos los gatos, hurones y aves. No obstante, otras exigencias que comportará la normativa estatal, como el curso para tener mascotas, estarían todavía pendientes de desarrollo reglamentario.

Otras infracciones

Aunque no identificar a los animales, una infracción que reviste carácter grave, sea el incumplimiento más repetido, no es la única. En casos extremos, los expedientes tramitados por la Xunta son por transgresiones muy graves. El año pasado la Xunta registró un único expediente de sanción muy grave y decretó varias prohibiciones de tenencia de animales, alguna de ellas por cinco años. Esa medida se sumaría a la de la multa. La legislación contempla penalizaciones de hasta 30.000 euros por ese tipo de responsabilidades.