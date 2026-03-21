TRIBUNALES
Desatendió a su hijo menor y sustrajo de su cuenta 100.000 euros: esta madre de Lugo se expone a tres años de cárcel
El menor heredó los bienes de su padre, tras su fallecimiento, y la acusada asumió la custodia del niño, así como la administración de sus bienes
E. P.
La Audiencia Provincial de Lugo juzgará este martes, 24 de marzo, a las 10.00 horas, a una mujer, acusada de desatender a su hijo y sustraer casi 100.000 euros de la cuenta del menor. Fiscalía pide para ella tres años y cinco meses de cárcel.
Según recoge el escrito fiscal, en 2019 el menor heredó los bienes de su padre, tras su fallecimiento, y la acusada asumió la custodia del menor, así como la administración de sus bienes.
Desde ese momento, la mujer supuestamente desatendió al menor en sus necesidades más básicas, siendo trasladado desde Vilalba, donde residían, a una vivienda en la localidad de Ribadeo donde había humedad, ratas, suciedad, y sin atender su alimentación diaria.
En base a esta situación, el niño fue declarado en situación de desamparo con carácter de urgencia por el Equipo Técnico do Menor de la Xefatura Territorial da Consellería de Política Social de la Xunta, asumiendo esta su tutela el 17 de enero de 2022.
Asimismo, entre septiembre de 2019 y febrero de 2022, la acusada supuestamente transfirió un total de 97.274,24 euros de la cuenta del menor a cuentas de terceros y haciendo pagos, retiradas y traspasos desde su propia cuenta bancaria a otras cuentas.
Por todo ello, Fiscalía solicita para ella una pena de tres años de prisión por un delito de administración desleal y otra de cinco meses de cárcel por un delito de abandono de familia. Además, deberá indemnizar a su hijo en la cantidad sustraída.
- Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
- La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
- El 38,6% de universitarios gallegos becados pierde la ayuda tras el primer año de estudios, el dato más elevado de la década
- La nueva ley de residuos se atasca en Galicia: solo una «minoría muy reducida» está en condiciones avanzadas de aplicar el pago por generación
- Francisco Bellas advierte a los docentes de que no usen la IA para evaluar trabajos o poner nota: «Es ilegal»
- Demasiado formados para su trabajo: la sobrecualificación se enquista y afecta a uno de cada cuatro graduados universitarios
- Venir a Galicia a estudiar un máster y quedarse
- El «mito» de la carrera soñada... ¿y si la nota no da para entrar en el grado deseado?