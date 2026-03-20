Galicia ultima los preparativos para atraer a investigadores de primer nivel

Hace un año, la Xunta anunciaba 35 millones de euros para lograr atraer a la comunidad investigadores de "máximo prestigio internacional" entre este año y 2030 y confiar en un retorno de la inversión de 117 millones de euros. La intención del Gobierno gallego, como proclama en un comunicado, es "hacer de Galicia un destino reconocido internacionalmente para el desarrollo de la ciencia, incrementando el posicionamiento y visibilidad internacional del sistema gallego de investigación e innovación".

El instrumento creado para hacer realidad ese proyecto es la Fundación Galtia, que este viernes echó oficialmente a andar con la constitución de su patronato, un acto en el que participaron los conselleiros de Educación, Román Rodríguez, y de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

En el mismo encuentro se aprobó ya dónde se localizará la sede de la entidad, que será el Gaiás, en Santiago, y, en lo que respecta al ámbito económico, los asistentes analizaron el presupuesto de casi 4 millones para 2026, ya contemplado en las cuentas autonómicas para este año.

Primera encomienda de la futura gerencia

Según un comunicado enviado por la Consellería de Educación, toca ahora elegir un gerente que constituirá la estructura directiva de la entidad de la mano de un director científico. En la gerencia recaerá, explican, la puesta en marcha, ya este 2026, como estaba previsto, la primera convocatoria para captar personal. En una entrevista a este diario, el conselleiro de Educación explicó que los científicos que vengan a Galicia al amparo de estos programas "tendrán salarios competitivos y serán evaluados".

Los científicos que logre atraer Galicia por esta vía serán contratados de forma indefinida con la categoría de profesorado distinguido porque se trata de "captar talento del más alto nivel para avanzar en la construcción" de un futuro sustentado en el conocimiento. "Sin ciencia no hay progreso", defendió el año pasado el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, al presentar los detalles de la nueva entidad.

¿A dónde irán los científicos?

Para que estos expertos se integren de forma "real" enel sistema gallego de I+D+i, se habilitará un convenio con las entidades de acogida, que serán sus destinatarias. Al respecto, la Xunta informa de que estarán siempre contratados de la Fundación Galtia, pero sus condiciones, derechos y deberes serán los aplicables al personal de la entidad de acogida y los resultados de investigación se repartirán entre ambos niveles institucionales. Ese rol de acogida lo podrán ejercer desde las tres universidades al CESGA pasando por el CSIC, además de las fundaciones biosanitarias, entre otros.

Miembros del patronato

Según la Xunta, integran el patronato los dos conselleiros mencionados y, además, el secretario xeral de Universidades, José Alberto Díez; la directora de la Axencia Galega de Innovación, Carmen Cotelo; el director del Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), Lois Orosa, y el director xeral de Simplificación administrativa y del Patrimonio de la Consellería de Facenda, José María Barreiro Díaz.

En representación de los Organismos Públicos de Investigación de Galicia participa la directora del INTECMAR, María Covadonga Salgado. MIentras, en representación de las tres universidades públicas de Galicia participa el rector de la Universidade de Santiago de Compostela, actualmente Antonio López, y, como representante de los centros de la Red CIGUS, el director del IGFAE, Carlos Salgado.