Galicia, la comunidad con la peor valoración en Atención Primaria y con esperas de casi nueve días

Antes de que las huelgas obligasen a suspender consultas y aumentar las esperas en Atención Primaria, la satisfacción de los gallegos con los centros de salud ya era la más baja de todo el Estado. Y además Galicia es la quinta comunidad donde se más se espera para ir al médico de familia si no se consigue cita para el mismo día o la jornada siguiente: casi nueve días.

Estos son los datos que ha extrapolado el Ministerio de Sanidad del Barómetro Sanitario de 2025. En pleno conflicto con los médicos por el Estatuto Marco, el departamento que dirige Mónica García advierte de que la «percepción ciudadana del sistema sanitario varía significativamente según la comunidad».

A nivel nacional, la mitad de la población le da el aprobado al sistema sanitario, pero el ministerio advierte que este promedio «esconde una marcada desigualdad»: Cantabria lidera la valoración con un 66,4 por ciento de opiniones positivas, mientras que Andalucía registra la nota más baja pues solo el 38,8 por ciento de los pacientes se muestran satisfechos.

Por servicios

Si este dato se desglosa por niveles sanitarios, Galicia destaca por el bajo porcentaje de usuarios satisfechos con la Atención Primaria. Menos del 73 por ciento de los gallegos consideran «buena o muy buena» la asistencia recibida en los centros de salud, frente al 80,4 por ciento de media nacional. A la cabeza, con las mejores valoraciones, están Cantabria y País Vasco donde nueve de cada diez encuestados le dan el aprobado.

En cuanto al tiempo medio de espera para ir al médico de familia, en caso de que el paciente no consiga cita de forma inmediata, la tardanza se sitúa de media en 9,15 días a nivel nacional. Aunque Galicia está ligeramente por debajo ese tiempo de espera, con 8,8 días, es la quinta donde los pacientes más deben aguardar por una consulta con su facultativo de cabecera. Solo la supera Andalucía (11,16), Cataluña (10,59), Madrid (9,6) y la Comunidad Valenciana (9,3).

Según los datos del Barómetro Sanitario, el servicio que mejor puntúan los gallegos son las urgencias del 061 y el 112 con un notable (7,6). También consigue buena nota la asistencia en los hospitales públicos, pues los pacientes le ponen un 7. Por el contrario, las consultas de atención especializada apenas se llevan un 6 de puntuación. Y las de Atención Primaria obtienen un 6,1, la cuarta peor calificación del territorio nacional.