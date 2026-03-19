La Xunta ofrece clases a parados de más de 50 años para buscar trabajo con herramientas digitales: desde entrevistas virtuales a hacerse un Linkedin
Personas de más de 50 años podrán aprender con la Consellería de Emprego a optimizar perfiles online y a usar la inteligencia artificial para encontrar trabajo, en un curso que combina sesiones presenciales y online
R.S.
Para buscar empleo con éxito es ya preciso moverse con soltura por internet, pero eso puede llegar a ser una barrera para los desempleados de más de 50 años, que son precisamente uno de los colectivos con más dificultades para conseguir trabajo. Para ayudarlos la Consellería de Emprego les ofrece un curso en el que aprenderán a utilizar medios y herramientas digitales para encontrar trabajo.
El curso contará con una modalidad mixta de formación presencial y en línea destinada principalmente a las personas de más de 50 años que se desarrollará en el aula CeMIT, en A Coruña, entre el 25 de marzo y el 13 de mayo. La matrícula estará abierta hasta el 23 de marzo y podrá hacerse en la propia aula o a través de internet. Este curso contará también con una modalidad de autoformación en línea, según informa la Consellería de Emprego.
El objetivo es acompañar a las personas participantes en su aproximación a estos medios digitales para que adquieran confianza en su uso. También pretende mostrar como estos sistemas están transformando el mercado laboral. Se trata de una formación eminentemente práctica y orientada a la empleabilidad real, con especial atención a las necesidades de las personas mayores de 50 años.
El curso les enseñará a identificar y emplear portales, plataformas y aplicaciones en la búsqueda de empleo —como Emprego Galicia, SEPE, Linkedin o InfoJobs— adaptadas a cada perfil profesional. Entre otros aspectos, el alumnado también aprenderá a optimizar perfiles profesionales en línea, a elaborar un currículum digital o a preparar entrevistas de trabajo virtuales. Incluye asimismo contenidos para conocer las utilidades básicas de la inteligencia artificial aplicadas a la búsqueda de empleo.
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