La lacra del alcohol que el Congreso rechazó frenar: casi 14.000 multas y más de 4.000 delitos cada año en Galicia

Indignación, impotencia, incredulidad, vergüenza, intereses partidistas... Son algunas de las reacciones que provocó este miércoles, no solo entre las víctimas de tráfico sino también entre las autoridades de la DGT, de la Guardia Civil o la Fiscalía de Seguridad Vial, el rechazo del Congreso -con la alianza de PP, ERC y Vox- a la rebaja de la tasa de alcohol, una resolución que se intuía tras llevar más de un año dormida esta reforma impulsada por el PSOE y que también se proponía vetar los avisos a controles en carretera ya que permiten a miles de jóvenes esquivar estos operativos de vigilancia y que los llevan por vías alternativas que son más inseguras que circular por una autovía o carretera convencional. Los balances de sanciones y de siniestralidad mortal sitúan el consumo de alcohol como una de las lacras del asfalto que, lejos de contenerse, continúa al alza y deja cada año cientos de víctimas inocentes en el asfalto.

En 2025, Tráfico interpuso más de 13.700 sanciones en Galicia por conducir bajo la influencia del alcohol, una media de casi 40 cada día, según datos de la Jefatura Provincial de A Coruña, desde donde se coordinan todos los centros territoriales de Galicia. Pese a las campañas de concienciación y los dispositivos de control a pie de carretera, estas infracciones, que además de la sanción económica acarrean la retirada de puntos -cuatro o seis, según la tasa que arroje el conductor-, se han disparado en los últimos años. Son ya un 30% más que las detectadas hace cuatro años en la red viaria gallega -en el ejercicio postpandemia fueron casi 10.600-. Si se compara con las contabilizadas hace un lustro, aunque 2020 estuvo marcado por las restricciones de movilidad impuestas por el COVID, son el doble (aquel año se cerró con algo más de 6.600 multas por ponerse al volante con una copa de más).

Conductores de riesgo

La tendencia del consumo del alcohol en carretera es preocupante: si en 2020 las sanciones por circular en estado ebrio representaban en Galicia casi el 10% de las infracciones de riesgo -aquellas que implican la retirada de puntos del carné-, a día de hoy ya se disparan al 16%. En 2025, las patrullas de la Guardia Civil de Tráfico en la comunidad gallega detectaron casi 83.400 infracciones graves que implicaban no solo multa económica, sino también detracción de créditos; de ellas, 13.731 por conducir bajo los efectos del alcohol.

De las cuatro provincias gallegas, A Coruña y Pontevedra están marcadas en rojo en los mapas de alcoholemia de Tráfico: concentran casi el 80% de las infracciones por alcoholemia, con más de 5.100 en el primer caso y casi 5.500 en el segundo. En el tercer puesto del ranking autonómico se coloca Lugo, con más de 1.700 y, finalmente, Ourense, con cerca de 1.400.

Pero a estas negras cifras hay que sumar las de aquellos conductores que no solo se enfrentan a una sanción económica, sino a pena de prisión por ponerse al volante con tasas de alcohol tipificadas como delito. Solo en 2024, según los últimos datos disponibles de la Fiscalía Superior de Galicia, fueron más de 4.300 los delitos de alcoholemia incoados, la mitad de todas las infracciones penales de tráfico que llegaron a los juzgados de la comunidad. Estos datos arrojan un balance preocupante: uno de cada cuatro conductores interceptados en las carreteras gallegas con presencia de alcohol, reveló tasas de delito.

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Y lo más alarmante son los resultados de las autopsias practicadas a las víctimas de siniestros viales. Según el Instituto Nacional de Toxicología, el 34,4% de los conductores fallecidos en España en 2024 y el 42,6% de los peatones muertos presentaban alcohol en sangre. En Galicia, más del 40% de los fallecidos ese año en las carreteras de la comunidad presentaba resultados tóxicos positivos y, de los que iban bajo los efectos del alcohol, el 26% superaba la tasa penal.