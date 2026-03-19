Galicia es la comunidad con más detenidos e investigados por incendios

En 2025, tras pasar la peor oleada de incendios en lo que va de siglo, que calcinaron un 7% de la superficie de la comunidad, Galicia volvió a situarse como la autonomía con más detenidos o investigados por su presunta implicación en incendios forestales. Así se recoge en el informe anual de protección civil, que cifra en 439 las detenciones e investigaciones comunicadas el año pasado a la Fiscalía General del Estado por los distintos cuerpos policiales. De ellas, 123 correspondieron a Galicia, es decir, casi un tercio.

La comunidad llevaba dos años en el segundo puesto, detrás de Andalucía, precisamente porque el impacto de los incendios fue menor. Aun así, la cifra de 2025 sigue ligeramente por debajo de la de 2022, un año también marcado por una campaña especialmente dura, en el que se contabilizaron 126.

Por detrás está Andalucía, donde el año pasado hubo 108 detenidos o investigados. Destaca, en todo caso, que precisamente en las otras dos comunidades más afectadas por el fuego además de Galicia, Extremadura y Castilla y León, la cifra de detenciones o investigaciones sea considerablemente menor, de 48 y 45 casos, si bien ocupan el tercer y el cuarto puesto, respectivamente.

En todo el país, el número total de detenidos e investigados aumentó un 43,4%, al pasar de 306 en 2024 a 439 en 2025. En 2023 habían sido 402 y en 2022, 482. El informe recoge los casos comunicados a la Fiscalía General del Estado, pero no los desglosa por cuerpos policiales. Además, la Xunta también participa en la investigación de los fuegos a través de la Unidad de Investigación de Incendios Forestales (UIFO) y de los agentes ambientales, que colaboran en la identificación de presuntos autores.

2025 también fue un año excepcional en cuanto a los grandes incendios forestales (GIF), que son aquellos que superan las 500 hectáreas. La media nacional de la década se sitúa en 21 al año, y ese umbral solo se superó en tres ejercicios: 2017, con 56; 2022, con 60; y 2025, con 63, el peor dato del decenio. Estos fuegos arrasaron el 86% de la superficie quemada. Castilla y León fue la comunidad con más GIF, con 20, seguida de Extremadura y Galicia, con 17 cada una, todos ellos en época de máximo riesgo.

Además, el incendio de Larouco, en Ourense, fue el mayor de todo el país y el único que superó las 30.000 hectáreas. En Galicia no se había registrado ningún gran incendio en 2024; en 2023 fueron dos, y en 2022, trece. El informe también apunta al peso de la meteorología en la virulencia de la campaña, en un verano en el que España registró dos de las olas de calor más intensas de la serie histórica.

En cuanto al balance humano, hubo ocho muertes en todo el país, ninguna de ellas en Galicia. Sí se registraron, en cambio, varios heridos en la comunidad: 24 pertenecían a los servicios de extinción y 12 eran ajenos a ellos. Galicia concentró así el 44,2% de todos los heridos por incendios contabilizados en España el pasado verano —86 en total— y casi la mitad de los efectivos lesionados. Fue, además, el segundo año del decenio con más heridos a nivel nacional. En el conjunto del país, los fallecidos aumentaron un 60% y los heridos, un 215% respecto a 2024.

Por su parte, los incendios forestales también provocaron serias implicaciones en el ámbito de la protección civil y provocaron numerosos cortes al tráfico. El ferrocarril se vio afectado en 14 ocasiones, y de ellas la mitad implicaron las líneas de alta velocidad. En este aspecto Galicia también batió el récord, con cinco cortes del servicio en líneas como el AVE a Madrid o la conexión entre Monforte y Ourense. La segunda comunidad con más cortes fue Castilla y León (4), seguida de Castilla-La Mancha (3) y Cataluña (2). En cuanto a las carreteras, en 83 incendios fue necesario cortar algún tramo viario, y en 24 se vio afectada la Red de Carreteras del Estado; siete de ellos en Galicia.

Según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales, el año pasado se quemaron en España 393.079 hectáreas, y de ellas, 209.281 en Galicia. De este modo, el país ocupa el primer puesto en superficie calcinada, por delante de Portugal (278.917 ha) y Rumanía (129.443 ha), y representa el 38% de todo el territorio quemado en la UE en 2025, que suma 1.033.966 ha.