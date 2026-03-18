Venir a Galicia a estudiar un máster y quedarse

Un 80 por ciento de los jóvenes que acuden a Galicia a formarse en un máster en alguna de las tres universidades públicas con el apoyo económico del Ejecutivo gallego se quedan en la comunidad, un dato que supone 1.600 nuevos vecinos desde que está operativo el programa de Bolsas de Excelencia Mocidade Exterior (BEME).

Así lo explicó este miércoles el conselleiro de Emprego, José González, quien destacó la «eficacia» de estas ayudas para «seguir sumando capital humano de alto valor al tejido social y económico de la comunidad», enfatizando que los nuevos vecinos que se asientan en Galicia tras finalizar sus estudios tienen una media de 29 años.

Talento para sectores estratégicos

Precisamente González mantuvo un encuentro, junto con el secretario xeral da Emigración, Antonio Rodríguez Miranda, y la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, con la juventud gallega del exterior que está realizando el posgrado en la Universidade da Coruña a través de las Bolsas de Excelencia Juventud Exterior (BEME), que para la Xunta se han «consolidado ya» como «una de las principales herramientas de la Estratexia Galicia Retorna» para atraer «talento cualificado» del exterior. En el caso de Vigo son más de 60 estudiantes los que desarrollan su formación de máster, repartidos en una veintena de titulaciones vinculadas a ámbitos como la dirección de pymes, la automoción o la genómica.

Pero para que esos jóvenes se queden, hay que garantizar el acceso a trabajos cualificados. Lo entiende de esa forma la Administración gallega, que esta misma semana reiteró al Gobierno español que es preciso «agilizar» la homologación de títulos para reforzar la inserción laboral cualificada del alumnado de las becas BEME. Antes de eso línea representantes de la Xunta, entre ellos el conselleiro de Emprego, pero también el de Educación, Román Rodríguez, mantuvieron una reunión con el secretario general de Universidades para urgir a una vía «ágil» y «coordinada entre Xunta, universidades y Ministerio», que posibilite reducir la burocracia y permita a esos candidatos a acceder a «puestos acordes con su formación».

Plazos

Hasta el 30 de abril está abierto todavía el plazo de solicitud de la nueva convocatoria, con la que se alcanzará la cifra de más de 2.000 jóvenes retornados a través de estas ayudas y alrededor de 15 millones de euros movilizados, explican desde la Xunta. El montante de las becas oscila entre los 8.000 y los 12.500 euros e incluyen, además de la aportación económica, acompañamiento y tutorización en materia de empleo, a lo que se añadirían incentivos a la contratación.