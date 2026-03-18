¿Para qué usan la IA alumnos de grado medio y Bachillerato? Para cálculos, resolver dudas técnicas... y para copiar

La inteligencia artificial ya forma parte del día a día de los alumnos de grado medio y último de Bachillerato, sobre todo como apoyo para tareas, resúmenes y dudas técnicas.

El alumno Joel Torres Garrido explica que la usa «para los trabajos» y para hacer «resúmenes» de cara a los exámenes. Asier Fernández, de 18 años, también alumno de Electricidad y Electrónica en el IES Castelao de Vigo, asegura que recurre a ChatGPT «para hacerle algunas preguntas» y para «facilitar los trabajos».

Ibrahim, de 17 años, comenta que lleva «un año» usando estas herramientas. Guillermo, por su parte, asocia su utilidad sobre todo a los «cálculos» en asignaturas técnicas como Electrotecnia. Entre los estudiantes predomina una visión práctica: ven la IA como una ayuda para el aprendizaje y creen que en el futuro servirá sobre todo para tareas de cálculo y apoyo técnico.

El grupo de alumnos del IES Castelao. / FdV

Frente a ello, el profesor Miguel Silva González, con 41 años de experiencia docente, advierte de que el problema no es solo que la IA haga trabajos, sino que muchos alumnos los entregan sin revisarlos ni leerlos.

Por eso, sostiene, ha sido necesario cambiar la evaluación, reforzar controles en los exámenes (un programa que no permite el uso de la IA en los ordenadores) y dejar los móviles en una caja en los exámenes. Aún así, hay quien hace trampa, advierten.