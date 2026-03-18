Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Antecedentes accidente mortal de MatamáInclusión Laboral GaliciaFernando FrancoCuentas InpescaBalaídos Mundial 2030Fondo Aeroportuario
instagramlinkedin

¿Para qué usan la IA alumnos de grado medio y Bachillerato? Para cálculos, resolver dudas técnicas... y para copiar

Ante la creciente integración de la inteligencia generativa, los centros educativos refuerzan controles en los exámenes, incluyendo el uso de programas específicos y la prohibición de móviles

Un momento de la conferencia del catedrático Francisco Bellas sobre inteligencia artificial.

Un momento de la conferencia del catedrático Francisco Bellas sobre inteligencia artificial. / Alba Villar

Elena Ocampo

Elena Ocampo

Vigo

La inteligencia artificial ya forma parte del día a día de los alumnos de grado medio y último de Bachillerato, sobre todo como apoyo para tareas, resúmenes y dudas técnicas.

El alumno Joel Torres Garrido explica que la usa «para los trabajos» y para hacer «resúmenes» de cara a los exámenes. Asier Fernández, de 18 años, también alumno de Electricidad y Electrónica en el IES Castelao de Vigo, asegura que recurre a ChatGPT «para hacerle algunas preguntas» y para «facilitar los trabajos».

Ibrahim, de 17 años, comenta que lleva «un año» usando estas herramientas. Guillermo, por su parte, asocia su utilidad sobre todo a los «cálculos» en asignaturas técnicas como Electrotecnia. Entre los estudiantes predomina una visión práctica: ven la IA como una ayuda para el aprendizaje y creen que en el futuro servirá sobre todo para tareas de cálculo y apoyo técnico.

El grupo de alumnos del IES Castelao.

El grupo de alumnos del IES Castelao. / FdV

Frente a ello, el profesor Miguel Silva González, con 41 años de experiencia docente, advierte de que el problema no es solo que la IA haga trabajos, sino que muchos alumnos los entregan sin revisarlos ni leerlos.

Noticias relacionadas y más

Por eso, sostiene, ha sido necesario cambiar la evaluación, reforzar controles en los exámenes (un programa que no permite el uso de la IA en los ordenadores) y dejar los móviles en una caja en los exámenes. Aún así, hay quien hace trampa, advierten.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La «despensa de la aldea» se encoge en Galicia: la huerta ya solo ahorra la cesta de la compra en uno de cada cuatro hogares
  2. La nueva ley de residuos se atasca en Galicia: solo una «minoría muy reducida» está en condiciones avanzadas de aplicar el pago por generación
  3. Unos 20.000 alumnos de Infantil y Primaria se beneficiarán de las ayudas a familias para el comedor de la Xunta
  4. La denunciante de José Tomé asegura que el regidor le pidió sexo y le advirtió que no aprobaría la oposición estudiando «si a él no le salía de los huevos»
  5. Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad
  6. Una vivienda de promoción pública de 120 metros cuadrados en Galicia no podrá superar los 206.000 euros
  7. El lobby israelí en España carga contra Alfonso Rueda por su postura sobre Trump y la guerra: «Catetoland»
  8. El Gobierno gallego aprueba el nuevo decreto de FP que incluye a profesionales en activo y prejubilados como docentes

Cuando la Xunta buscó petróleo en la costa de Galicia en los 90: «Solo había dinero para perforar una vez»

Cuando la Xunta buscó petróleo en la costa de Galicia en los 90: «Solo había dinero para perforar una vez»

Los Franco prevén reclamar por el pazo de Meirás más que los 800.000 euros esgrimidos en el juicio: «No representa el total de lo gastado»

Treinta años, dos carreras, y un mercado laboral que la trata «como una niña pequeña»: las barreras que enfrentan las personas con discapacidad

¿Para qué usan la IA alumnos de grado medio y Bachillerato? Para cálculos, resolver dudas técnicas... y para copiar

¿Para qué usan la IA alumnos de grado medio y Bachillerato? Para cálculos, resolver dudas técnicas... y para copiar

El Sergas mejorará el sistema de llamamientos para facilitar la conciliación de 100.000 profesionales que cubren vacantes

El Sergas mejorará el sistema de llamamientos para facilitar la conciliación de 100.000 profesionales que cubren vacantes

El catedrático Francisco Bellas advierte a los docentes de que no usen la IA para evaluar trabajos o poner nota: «Es ilegal»

Las huelgas en la sanidad gallega han suspendido ya más de 188.600 consultas, cirugías y pruebas desde diciembre

Las huelgas en la sanidad gallega han suspendido ya más de 188.600 consultas, cirugías y pruebas desde diciembre

El 39% de los universitarios gallegos con beca la pierde tras el primer curso

El 39% de los universitarios gallegos con beca la pierde tras el primer curso
Tracking Pixel Contents