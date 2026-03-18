Un tercio de los concellos gallegos supera los niveles de nitratos en agua que la ciencia considera seguros

Si bien el límite legal actual de nitratos en agua está en los 50 miligramos por litro, desde Greenpeace alertan que el nuevo consenso científico recomienda reducir este umbral hasta nueve veces y dejarlo en los 6 mg/l, por sus consecuencias nocivas en la salud, especialmente las relacionadas con la aparición de cánceres colorrectales, gástricos y de esófagos. En esta línea, alertan de que casi el 52% de los municipios españoles superaron este nuevo límite en 2024, en un contexto marcado por la ganadería intensiva y el uso excesivo de fertilizantes, 111 de los cuales se ubican en Galicia.

Concretamente, según los datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, en Galicia hubo dos concellos que en algún momento de 2024 superaron el límite legal de presencia de nitratos en el agua, de 50 mg/l. Se trata de Trasmirás, en Ourense, y de Láncara, en Lugo, donde las mediciones máximas alcanzaron concentraciones de 62 mg/l y 50 mg/l, respectivamente.

Sin embargo, este límite se considera insuficiente, y según alertan desde Greenpeace, existe consenso en el ámbito científico de que, incluso en concentraciones muy inferiores, la presencia de nitratos puede suponer un riesgo para la salud. Por lo tanto proponen un nuevo umbral, de 6 mg/l, que, en este caso, superarían 111 concellos.

Por provincias, A Coruña registró el mayor número de municipios afectados, con 58, seguida de Lugo (24), Ourense (18) y Pontevedra (11). Esta distribución coincide parcialmente con zonas de mayor actividad agroganadera, aunque también puede estar influida por la mayor frecuencia de controles en determinadas áreas, puesto que desde la propia asociación ecologista advierten de que en un 23% de los municipios de todo el país es imposible conocer el estado del agua. Además, entre los concellos en los que se superó en algún momento esta concentración hay tres ciudades (Vigo, A Coruña y Santiago de Compostela).

Los concellos que en algún momento superaron este límite de 6 mg/l, son los siguientes. En A Coruña: Santa Combra, Dodro, Fisterra, Rois, Camariñas, Laxe, Val do Dubra, Corcubión, Mazaricos, Arteixo, Vilasantar, Teo, Dumbría, Padrón, Rianxo, Oroso, Curtis, Aranga, Ordes, Vilamaior, Carballo, Abegondo, Oza-Cesuras, Cariño, Paderne, Cambre, Cerceda, Bergondo, Cee, Ribeira, Betanzos, Boiro, Trazo, Noia, Arzúa, Oleiros, Brión, Ortigueira, Sada, Boimorto, Ames, Carral, Mesía, Ponteceso, Malpica, A Laracha, A Pobra do Caramiñal, A Baña, As Pontes de García Rodríguez, Tordoia, Touro, Vimianzo, Zas, A Coruña, Culleredo, Santiago y O Pino. En Pontevedra: A Cañiza, Arbo, A Guarda, Vigo, Lalín, Vila de Cruces, Mondariz, Vilagarcía, Cambados, Vilaboa y Valga. En Lugo: Cospeito, Guntín, Castroverde, Outeiro de Rei, Monterroso, Lourenzá, Riotorto, Castro de Rei, Vilalba, Palas de Rei, Trabada, Ribadeo, Mondoñedo, Meira, Pol, Sarria, Portomarín, Viveiro, Ribas de Sil, Láncara, O Corgo y A Fonsagrada. Y en Ourense: Beade, Xinzo de Limia, Leiro, Trasmirás, Verín, Sarreaus, Montederramo, Rairiz de Veiga, Cualedro, Toén, Maceda, Monterrei, Castro de Miño, Oímbra, Cenlle, Sandiás, O Bolo y Os Blancos.

La contaminación por nitratos está vinculada principalmente al uso intensivo de fertilizantes en la agricultura y a los residuos generados por la ganadería industrial. Aunque Galicia no presenta el mismo nivel de intensificación que otras regiones, el impacto acumulado de estas prácticas también se deja sentir en sus aguas.

Desde Greenpeace insisten en que el problema no es puntual, sino estructural, y reclaman una reducción urgente de los límites legales, así como medidas para atajar las causas de origen. Entre ellas, señalan la necesidad de limitar el uso de fertilizantes sintéticos, reducir la cabaña ganadera intensiva y reforzar los sistemas de control y transparencia sobre la calidad del agua.