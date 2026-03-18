Salud
El Sergas lanza una tarjeta sanitaria virtual para operar en toda España
Podrá ser utilizada en centros sanitarios y farmacias de todo el territorio nacional
REDACCIÓN
La Consellería de Sanidade ha puesto en marcha un nuevo modelo de tarjeta sanitaria virtual que podrá ser empleada en los centros sanitarios y las farmacias de todo el territorio nacional. Se da así cumplimiento al Real Decreto 922/2024 y permite el uso de esta credencial en cualquier punto del territorio nacional.
La nueva tarjeta, que ya está disponible para los usuarios del Servicio Galego de Saúde a través de la aplicación Sergas Móbil, se caracteriza por presentar un código QR. Este elemento facilita su interoperabilidad en toda España, garantizando que el ciudadano pueda ser identificado correctamente en cualquier servicio de salud del territorio nacional.
Además de la funcionalidad técnica, el nuevo modelo cuenta con una representación gráfica renovada, más alineada con el diseño de la tarjeta física actual y que facilita su identificación visual por parte de los profesionales y usuarios.
Además, los gallegos podrán tener su tarjeta sanitaria almacenada directamente en el teléfono móvil. Esta versión virtual es totalmente equivalente a la tarjeta física.
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