Un juzgado de Santiago anula por usura varios contratos de micropréstamos y obliga a devolver 13.000 euros a un cliente
El fallo abre la puerta a que miles de consumidores puedan recuperar todos los intereses, comisiones y gastos de sus préstamos
R.S.
Un juzgado de Santiago de Compostela declaró nulo por usura una treintena de micropréstamos suscritos por un particular en una financiera y obliga a la entidad a devolver 13.086,22 euros al cliente.
En la sentencia, el juzgado estima la demanda presentada por el cliente, que solicitaba la nulidad de más de una treintena de contratos de préstamo y sus prórrogas, formalizados entre 2022 y 2024, por entender que las condiciones impuestas vulneraban la Ley de Represión de la Usura.
Así, la sala concluye que los tipos de interés aplicado, que oscilaban entre el 2.527% y el 3.587% TAE, superan los índices habituales del mercado de crédito al consumo.
El fallo también obliga a la entidad a devolver todas las cantidades cobradas de más, incluyendo: intereses abusivos, comisiones por impago, penalizaciones y gastos añadidos.
Acumulación de deuda
El afectado encadenó decenas de préstamos y prórrogas, en un ciclo que aumentaba progresivamente la deuda, una práctica que el juzgado considera incompatible con la normativa contra la usura.
La sentencia no es firme ya que cabe interponer recurso de apelación ante la Sala de lo Civil de la Audiencia Provincial de A Coruña.
El procedimiento fue dirigido por el despacho Oulego Abogados y Consultores, que indicó que este es un «caso claro de abuso» y remarca que la sentencia «deja claro que los microcréditos también tienen límites. Que sean rápidos o fáciles de contratar no justifica cobrar cifras absolutamente desproporcionadas».
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