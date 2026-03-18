La Xunta incrementa un 65% el coste del seguro de su parque móvil por el aumento de siniestralidad

La Xunta tiene que afrontar un fuerte incremento en la póliza que paga para asegurar su parque móvil debido al incremento de la siniestralidad que registraron sus vehículos en los últimos años. La Consellería de Facenda acaba de sacar a contratación el nuevo seguro para cubrir los riesgos patrimoniales, personales y de responsabilidad civil por una cuantía de un millón de euros anuales frente a los 643.000 que abonaba hasta ahora. Lo justifica por la «tendencia elevada y sostenida» en los accidentes que sufre su flota tanto en frecuencia como en cuanto al importe global de las indemnizaciones. Desde agosto de 2022 contabilizó 2.227 siniestros.

La Xunta tiene una flota de 1.968 vehículos. La cifra apenas ha variado desde 2022, pues solo se incorporaron al parque móvil en este periodo 33 nuevas unidades. En este parque móvil hay casi un millar de turismos, de los cuales la Administración autonómica requiere para más de la mitad una póliza a todo riesgo. Pero también cuenta con 374 todoterrenos, 182 camiones, 172 furgones y furgonetas, 121 tractores agrícolas e incluso 10 motocicletas.

Para dar cobertura a este parque móvil la Xunta acaba de licitar un contrato por un total de 3,2 millones de euros que se activará el próximo mes de agosto y tendrá dos prórrogas, es decir, un máximo de tres años.

Una de las razones que esgrime Facenda para justificar el incremento de un 65 por ciento en el coste de la póliza es la mayor siniestralidad de su parque móvil. «Resulta imposible mantener precios similares a los del seguro actual», avisa. De hecho, en 2025 los daños ocasionados a sus vehículos fueron ya un 152 por ciento superiores a los de la prima del seguro.

Entre agosto de 2022 y julio de 2023 se registraron 639 siniestros en vehículos de la Xunta, una cifra que bajó ligeramente en la anualidad siguiente con 596 accidentes, pero se incrementó después hasta los 684. Y solo en cinco meses de 2025 se contabilizaron otros 308. Pero el aumento de siniestralidad no se produce tanto por el mayor número de percances, como por el incremento de la frecuencia, que pasó en este periodo del 34 por ciento al 38 por ciento. Y además creció notablemente el coste medio por siniestro.

Si hace cuatro años los daños ascendían a 834 euros de media en cada accidente, en 2025 se disparó esta cifra a 1.858 euros. El coste total entre agosto del pasado año hasta diciembre fue de 572.400 euros, un 152 por ciento superior a la prima de la aseguradora.

Otras razones

Pero hay otro factor que incide en el encarecimiento del seguro. Aunque la flota de vehículos de la Administración gallega solo aumentó en 33 unidades, hay más coches que requieren una cobertura a todo riesgo (271 más).

A esto hay que sumar, según se recoge en los pliegos de contratación, la evolución del mercado asegurador: «Hay una tendencia al alza y cada vez se limitan más las coberturas debido a la presencia de nuevos riesgos y a la renovación anual del baremo de indemnizaciones por accidentes de tráfico, unido a la inflación de los últimos años». Además, la Xunta recuerda que también se ha encarecido la reparación de vehículos.

Coberturas

La póliza que quiere contratar Facenda incluirá cobertura por responsabilidad civil, en caso de que se produzcan daños personales o a bienes. Y se cubrirá con hasta 75.000 euros la muerte o invalidez permanente del conductor. El seguro incluirá también la defensa penal y la constitución de fianzas en caso de que el accidente llegue a la justicia. La compañía facilitará asesoramiento en cuanto a las multas de tráfico que se le impongan a los vehículos del parque móvil de la Xunta.

Quedarán cubiertos asimismo los gastos por la rotura de lunas y cristales y se establecerá una asistencia en viaje desde el kilómetro 0: 450 euros por remolcado y rescate y 100 euros por noche si los ocupantes del vehículo necesitan hospedaje. La aseguradora se hará cargo también del traslado del conductor y acompañantes a su domicilio habitual. En cuanto a los daños se cubrirán además de los registrados por un accidente de tráfico, los ocasionados por un incendio, una explosión o un robo.