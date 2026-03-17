El plus de estudiar una carrera sanitaria: 9.000 euros más al año que en Artes y Humanidades

No "cuesta" lo mismo, en nota de acceso, y, por tanto, en esfuerzo, entrar en una carrera sanitaria como Medicina que en otras titulaciones, como bien sabe el alumnado que cursa segundo de Bachillerato. Al margen de la vocación, los grados de la rama de Ciencias de la Salud son más rentables —por ahora— si lo que busca el estudiante es un mejor sueldo. Así lo reflejan los datos del Ministerio de Universidades sobre los egresados de 2020 y que estaban trabajando cuatro años después.

No solo se registra una menor sobrecualificación entre los titulados sanitarios, sino que la tasa de afiliación media es superior entre quienes cursaron ese tipo de grados y sus titulados aventajan al resto en las bases de cotización medias anuales, indicador empleado por el Gobierno como «aproximación» al concepto de retribución bruta anual. Por un lado, las estadísticas de Universidades revelan que la tasa de afiliación media al cuarto año de egresar supera el 85,6% entre el alumnado con formación en salud, frente a la tasa global, que no llega a 76%.

Por otro lado, la remuneración es mayor: un graduado en Ciencias de la Salud ganaría una media de 35.000 euros por año, mientras que sus compañeros de Artes y Humanidades ingresarían casi 9.000 euros menos, con 26.186. Pero la brecha es similar con los graduados en Ciencias Sociales y Jurídicas, que tampoco rebasan el umbral de los 27.000, lo que también ocurre con quienes se formaron en Ciencias. Solo ingenieros y arquitectos les pisan los talones, pero se quedan a más de 1.200 euros de distancia.

Galicia, en el podio de la subida de sueldos

En todo caso, las novedades estadísticas del Ministerio de Universidades son positivas para los universitarios gallegos: las bases medias de cotización anual que facilita la Seguridad Social en la comunidad son las segundas que más crecen entre las promociones que egresaron en 2009-2010 y en 2019-2020. En esos diez años, aumentaron un 44 por ciento, solo superadas por las de los graduados en la comunidad de La Rioja.

En concreto, la base de cotización media para Galicia se sitúa en 29.919 euros y, a pesar de que los gallegos consiguen rebajar la brecha que los separa de la cifra media estatal en más de mil euros durante ese período, todavía siguen estancados en la cola, de antepenúltimos, por la cuantía. Además, los hombres siguen aventajando a sus compañeras de pupitre en casi dos mil euros anuales.