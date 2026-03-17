Las huelgas en la sanidad gallega han suspendido ya más de 188.600 consultas, cirugías y pruebas desde diciembre

Las continuas protestas que se suceden en la sanidad gallega desde diciembre están pasando factura a los pacientes: más de 188.600 consultas, cirugías y pruebas diagnósticas suspendidas. «El impacto es importante», alertó esta mañana el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, tras reunirse telemáticamente con los gerentes de las siete áreas sanitarias para evaluar las consecuencias de las huelgas médicas que afectan al Sergas tanto en atención primaria como en hospitalaria.

Por un lado, está el paro indefinido convocado por O'Mega en los centros de salud, al que se suma la huelga contra el Estatuto Marco que se sigue a nivel nacional y que se prolongará hasta este viernes. Además, un grupo de médicos lleva encerrado desde ayer en el ambulatorio Olimpia Valencia de Vigo y los especialistas de varios servicios hospitalarios han renunciado a realizar más peonadas —actividad en jornada extraordinaria—.

Este cúmulo de protestas está obligando a cancelar consultas tanto en primaria como en el hospital y también se suspenden cirugías y pruebas diagnósticas, lo que terminará incrementando las listas de espera en el Sergas.

Seguimiento

Durante esta mañana secundaron la huelga el 23,7 por ciento de los médicos de los hospitales y el 4,7 por ciento en los centros de salud, según los datos de la Consellería de Sanidade. El mayor seguimiento se está registrando en el área sanitaria de Vigo, mientras que el menor impacto es en Ferrol.

Solo en el día de ayer se cancelaron 4.500 consultas, según Caamaño. Pero desde el inicio de las huelgas en diciembre suman ya 188.645 los actos médicos suspendidos.

El sindicato O'Mega envió ayer a la Consellería de Sanidade un escrito en el que detalla sus reivindicaciones al tiempo que pide fijar una fecha para negociar. Tras recibir la documentación Caamaño se comprometió a convocarlos «lo antes posible». Aseguró que muchas de las demandas que plantean son similares a las que se abordaron en noviembre con el resto de sindicatos por lo que es «optimista». Eso sí, pidió a los representantes de O'Mega que acudan a la reunión «con espíritu constructivo».

El conselleiro no se sentará en la mesa de negociación por «respeto» a los otros sindicatos que tampoco negociaron directamente con él. Sin embargo, O'Mega aclaró esta mañana que «aceptará cualquier interlocutor que la Consellería designe».