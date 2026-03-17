Los colegios médicos instan a Xunta y O'Mega a retomar las negociaciones y poner fin a la huelga

El Consello Galego de Colegios Médicos insta a la Consellería de Sanidade y al sindicato O'Mega a retomar las negociaciones y poner fin «cuanto antes» a la huelga en Atención Primaria. Los presidentes de los cuatro colegios profesionales mantuvieron ayer un encuentro con el conselleiro Antonio Gómez Caamaño, quien les trasladó su voluntad de solucionar el conflicto, lo que tranquilizó a los facultativos, «preocupados» por la situación que atraviesa este nivel asistencial, que también sufre el paro convocado a nivel nacional contra el Estatuto Marco.

«Hay voluntad de solucionar el problema. Nos han dicho que quieren dar un vuelco a la Atención Primaria y yo creo que eso le vendrá muy bien, pero es verdad que no se debería haber llegado hasta este punto», señaló el presidente del Colegio de Médicos de Pontevedra, Isidro Lago, al término de la reunión con el conselleiro de Sanidade y su equipo.

Los colegios médicos salieron más tranquilos tras el encuentro. Según trasladaron, Caamaño les expresó su «posicionamiento a favor» de un Estatuto propio para los facultativos, que es la principal motivación de la huelga convocada esta semana en toda España por varios sindicatos médicos en contra de la propuesta del Ministerio de Sanidad que plantea una regulación común para todas las profesiones sanitarias.

A esta huelga se suma el paro indefinido en Atención Primaria convocado por O'Mega en Galicia desde hace dos semanas. «Le hemos insistido en la necesidad de seguir con las negociaciones para cesar la huelga», explicaron desde el Consello Galego de Colegios Médicos. Y la consellería les comunicó su «compromiso» para aceptar y negociar alguna de las reivindicaciones que plantea este sindicato.

Así, Caamaño les explicó que «muchas de ellas» ya están en trámites en la mesa sectorial y otras ya fueron aprobadas.Además, el conselleiro les detalló su hoja de ruta para mejorar las condiciones en Atención Primaria.