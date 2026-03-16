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La Xunta seguirá «de la mano» del Gobierno contra la indemnización a los Franco por Meirás

El BNG califica a los herederos del dictador de «familia okupa» y llama a continuar la «batalla»

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, esta mañana, antes de comparecer ante los medios

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, esta mañana, antes de comparecer ante los medios / Xoán Álvarez

Mateo Garrido Triñanes

Mateo Garrido Triñanes

Santiago

Una vez resuelta la devolución del Pazo de Meirás al erario público, tras confirmar la pasada semana el Tribunal Supremo la sentencia ya dictada por la Audiencia Provincial de A Coruña, el debate gira ahora en torno a la indemnización que el Alto Tribunal reconoce para los herederos del dictador por los gastos realizados en el inmueble.

El jefe del Ejecutivo gallego, Alfonso Rueda, se mostró dispuesto esta mañana a seguir «de la mano» del Gobierno central para recurrir esta compensación a los Franco, que podría superar los 800.000 euros. «Si podemos conseguir que no se pague indemnización, nosotros estamos dispuestos a colaborar si es jurídicamente viable», apuntó el presidente. Unas declaraciones que llegan después de que este mismo fin de semana el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, avanzara en una entrevista en la Cadena Ser que el Gobierno central «dará la batalla» judicial contra el ya referido resarcimiento.

El presidente de la Xunta recordó que la Administración autonómica colaboró aportando «documentación» al Estado para lograr la devolución del pazo señorial y apuntó que ese debe ser el camino a seguir. «Nuestra intención es seguir de la mano con ellos también en esto», aseguró.

Precisamente, en esta línea se manifestaron también hoy los portavoces de los grupos de la oposición en el Parlamento gallego. La líder del BNG, Ana Pontón, calificó a los herederos del dictador de «familia okupa» y defendió que no se les debería pagar «absolutamente nada» por su uso. Por ello, llamó a «continuar la batalla» para evitar cualquier compensación económica.

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Por su parte, el secretario xeral de los socialistas gallegos, José Ramón Gómez Besteiro apuntó que la intención del Gobierno de recurrir la indemnización era «absolutamente razonable» y recordó que el asunto parte de una «adquisición fraudulenta» de este bien de interés cultural por parte de la familia del dictador. Por ello, en declaraciones a los medios previos a la comparecencia de Alfonso Rueda, instó a la Xunta a sumarse al recurso.

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