Sanidade regulará por ley la telemedicina para impulsar la atención telefónica y las videollamadas

Las nuevas tecnologías van a revolucionar la sanidad en los próximos años. La IA ya es una herramienta más de los médicos, pero además la forma de atender a los pacientes está cambiando. Tras el covid se normalizó la atención telefónica y las videoconsultas no dejan de crecer, así como la monitorización de enfermos en sus domicilios, modalidades asistenciales que el Sergas quiere seguir impulsando en el futuro. Pero le falta soporte legal. Hay que garantizar la privacidad, la protección de datos y cualificar a los profesionales. Por esta razón, la Consellería de Sanidade aprobará una Lei de Transformación Dixital do Sistema Público de Saúde.

El departamento de Antonio Gómez Caamaño inicia ahora su tramitación con el objetivo de aprobar el anteproyecto de ley este año para remitirlo al Parlamento. «El uso de las nuevas tecnologías va a aumentar mucho en los próximos años y por eso queremos establecer un marco jurídico general para regularlas sin impedir ni entorpecer su uso», señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras la reunión semanal de su gobierno donde se dio luz verde a la elaboración de esta nueva normativa.

El Sergas está apostando fuerte por la innovación tecnológica, pero hasta ahora lo estaba haciendo mediante planes estratégicos e instrucciones internas, lo que genera ciertas limitaciones. Necesita unificar la normativa existente para regular el uso de la inteligencia artificial, el big data sanitario y la telemedicina con plenas garantías jurídicas.

Atención no presencial

Casi cuatro de cada diez consultas que realizan los médicos son a través del teléfono. Pero Sanidade está aumentando también las videoconsultas. Solo en el último año aumentaron un 9 por ciento con anestesiología y atención primaria a la cabeza.

En la nueva ley que prepara Sanidade se quieren impulsar estas prestaciones no presenciales «como servicios estándar» e integrarlas «en un único marco de atención sanitaria digital».

Además, el texto legal deberá evitar la «brecha digital» para que estos avances tecnológicos no excluyan a colectivos vulnerables como los mayores o a la población de las zonas rurales.

Entre las principales novedades de esta ley está también regular el uso de herramientas que permiten automatizar ciertos diagnósticos y otros procesos clínicos. Se trata de garantizar la privacidad y la ética en el uso de tecnologías como la inteligencia artificial o la robótica. Según explicó Rueda, ya se han procesado más de un millón de imágenes médicas mediante IA en urgencias y atención primaria. Y el conselleiro de Sanidade explicó que se está trabajando para desarrollar este año un algoritmo que detecte de forma precoz la diabetes en sus diferentes fases, lo que posibilitará el registro y la clasificación de más de 20.000 pacientes. «Se trata de garantizar un uso seguro, ético y responsable», recalcó el presidente de la Xunta.

Para ello se reforzará la ciberseguridad y se definirán los «derechos digitales» de los ciudadanos. La ley también definirá el patrimonio digital sanitario del Sergas y abordará la cualificación de personal que trabaja en la sanidad pública en el uso de nuevas tecnologías incorporando además nuevos perfiles profesionales vinculados a la digitalización.