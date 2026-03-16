El plan B para llegar a FP, las pruebas de acceso: ya hay fechas

El año pasado casi 800 personas se matricularon en las pruebas de acceso que sirven de vía para acceder a una FP de grado superior sin contar con las titulaciones habitualmente exigidas. Fueron un centenar más que en 2024, atraídas por la inserción de esta formación y por la rapidez con la que capacita, según sus docentes, aunque están lejos de las cifras de doce años atrás, cuando los aspirantes rondaban los 11.000, a la par que los que participan en selectividad.

La Consellería de Educación abrió hoy el plazo de inscripción para participar en esas pruebas y los candidatos tendrán hasta el 26 de marzo para anotarse. La regulación aparece detallada en el Diario Oficial de Galicia del pasado día 6, donde se detalla quiénes pueden apuntarse. En el caso de las pruebas destinadas a hacerse con una plaza en un ciclo de grado medio, se dirigen a personas con al menos 17 años, o que vayan a cumplirlos este 2026, que no posean el título de la ESO ni un título profesional básico, ni otros estudios equivalentes a efectos de acceso.

Ciclos superiores

Los exámenes para entrar en un ciclo superior, que tiene la consideración de estudios superiores, están pensados para quienes, habiendo cumplido 19 años o que vayan a hacerlos durante este año, carecen de título de bachillerato o de un título de técnico de formación profesional u estudios equivalentes a efectos de acceso. Los estudios de ciclos superiores están muy demandados y en algunos casos las notas de acceso de quienes proceden del instituto poco tienen que envidiar a las de acceso a la universidad. El año pasado, por ejemplo, la nota de corte de la primera adjudicación en los ciclos de grado superior de la oferta ordinaria para el alumnado de Bachillerato estuvo liderada por el 8,45 exigido en Laboratorio clínico y biomédico en el CIFP Politécnico de Lugo.

Lo que tienen en común ambos tipos de ciclos es que el candidato debe mostrar que cuenta con “la madurez y la idoneidad suficientes para cursar con aprovechamiento estas enseñanzas”.

La convocatoria para acceder a grado medio, que está prevista para el 21 de mayo, está conformada, por una parte, sociolingüística que incluye preguntas de Lengua castellana, gallega y Ciencias sociales, una segunda matemática y una tercera científico-técnica que comprende Ciencias de la naturaleza y Tecnología.

Opciones

Las del grado superior, que se realizarán antes, el 29 de abril, tiene una parte común (Lenguas gallega y castellana y Matemáticas) y una específica que se oferta en tres opciones en función de las familias profesionales y los ciclos a los que permite el acceso conforme a un anexo publicado en el DOG. La opción A está conformada por Economía de la Empresa, Lengua extranjera (inglés o francés) y Filosofía; la B, por Dibujo técnico, Tecnología industrial y Física, y la C por Ciencias de la tierra y medioambientales, Química y Biología.

Además, la Xunta da validez a los resultados obtenidos en 2024 y 2025, pero no hayan superado en la totalidad la prueba. Estas personas pueden que pedir que se les guarde la nota obtenida en las partes superadas en las que sacasen al menos un 5.