Los padres pueden solicitar ya plaza para las guarderías de la Xunta: estos son los plazos

El plazo para que las familias gallegas soliciten una de las 10.500 plazas que se ofertan en las escuelas públicas de la Xunta de cara al próximo curso 2026/2027 abrirá este martes, día 17, y permanecerá activo hasta el próximo 7 de abril.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este lunes la convocatoria del procedimiento de adjudicación de estas plazas en los centros de 0 a 3 años que dependen de la Administración autonómica: los de la Axencia Galega de Servizos Sociais (Agass) y los del Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar.

Los padres podrán remitir sus solicitudes a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta o, si lo prefieren, acudiendo de manera presencial a cualquiera de los registros oficiales. El día 6 de mayo se publicarán las listas provisionales de admitidos y se abrirá un plazo de reclamación de cinco días hábiles (del 7 al 13 de mayo).

Las listas definitivas de las niñas y niños admitidos se dará a conocer el 29 de mayo y, acto seguido, se abrirá un plazo para formalizar la matrícula de diez días hábiles (del 1 al 12 de junio). El curso escolar dará comienzo el viernes 4 de septiembre.

Baremos

Este año, como novedades, la Xunta aumenta la baremación para las familias en las que trabajan los dos progenitores o el único progenitor, en el caso de las monoparentales. Además, se establece que las víctimas de violencia de género tendrán acceso prioritario.

El curso 2026-2027 será el quinto en la comunidad en el que la atención educativa 0-3 años será gratuita para todo el alumnado y en todas las escuelas, con independencia de su titularidad. Una medida con la que Galicia ha revalidado por tercer año consecutivo su liderazgo en la tasa de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil, con casi un 65% y 15 puntos por encima de la media nacional.