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Una menor, evacuada al hospital tras un incendio en una casa unifamiliar de Oleiros

Ha ocurrido este sábado por la mañana y un vecino rescató a la familia a través de una ventana

El fuego se inició en la cocina, que quedó completamente calcinada

Una menor, evacuada al hospital tras un incendio en una casa unifamiliar de Oleiros.

Una menor, evacuada al hospital tras un incendio en una casa unifamiliar de Oleiros. / Bomberos de Emerxencias de Oleiros.

EFE

Una menor ha resultado afectada por un incendio ocurrido esta mañana alrededor de las 08.30 horas en una casa unifamiliar de la parroquia de Serantes, en el término municipal de Oleiros. Los bomberos del servicio municipal de Emerxencias de Oleiros señalan que la niña fue trasladada al hospital con pronóstico reservado y hablan además de otra persona herida.

Señalan los bomberos de Oleiros que el incendio se registró en la planta baja de la vivienda y explican que la menor que ha resultado afectada por este incendio "quedó atrapada en la planta superior del inmueble y fue auxiliada inicialmente por vecinos del lugar".

La menor fue trasladada al Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) con pronóstico reservado, informan desde Emerxencias de Oleiros.

Los Bomberos oleirenses se encargaron de las labores de extinción del incendio, ventilación del inmueble y medición de gases tras el control de las llamas.

En el operativo también participaron efectivos de Policía Local, Guardia Civil y personal sanitario del 061, que realizó la atención médica a los afectados y su traslado.

Rescatados por un vecino

La familia buscó refugio en la parte alta de la casa debido a que el incendio les impedía salir, según informa a EFE la central de Emerxencias 112, que apunta también que los integrantes de la familia fueron rescatados por un vecino a través de una ventana y añade que necesitaron asistencia médica pero sólo la menor tuvo que ser evacuada al hospital de referencia.

El incendio comenzó en la cocina, que resultó completamente calcinada, mientras que el resto de la vivienda quedó afectada por la acumulación de humo.

Una menor, evacuada al hospital tras un incendio en una casa unifamiliar de Oleiros.

Una menor, evacuada al hospital tras un incendio en una casa unifamiliar de Oleiros. / Bomberos de Emerxencias de Oleiros.

Según explicaron los Bomberos de Arteixo, a su llegada los ocupantes de la vivienda habían logrado salir con la ayuda de un vecino y la menor ya iba camino del hospital en una ambulancia de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, informa EFE.

Posteriormente, se solicitó una segunda dotación médica para atender a uno de los adultos, que tenía el pelo quemado, pero su traslado no fue necesario.

Noticias relacionadas

Una llamada al 112 Galicia, a las 08:30 horas de esta mañana, permitió activar los protocolos de intervención y la consiguiente movilización de los Bomberos de Arteixo, Emerxencias de Oleiros, agentes de la Policía Local y Guardia Civil y profesionales de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.

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