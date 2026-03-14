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Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago

Las llamas han generado una intensa humareda y un fuerte olor a quemado en la zona

Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago

Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago

Salseo USC

David Suárez

Santiago de Compostela

Un incendio declarado en torno a las 23:00 horas de este viernes en la cafetería Ferradura de la Alameda de Santiago ha movilizado de urgencia a los Bomberos. Al suceso han acudido también efectivos de la Policía Local y Nacional para ayudar a los servicios de emergencias a perimetrar la zona.

En las imágenes que acompañan a esta noticia, que ya circulan por las redes sociales, el foco de las llamas se sitúa bajo la estructura del local y han generado una intensa humareda y un fuerte olor a quemado en la Alameda compostelana. De momento, no se sabe ni el origen ni el alcance de los daños que estas han causado.

La cafetería Ferradura, en la Alameda de Santiago

La cafetería Ferradura, en la Alameda de Santiago / Maps

Fuentes de la Policía Local indicaron a El Correo Gallego, medio de Prensa Ibérica, que «prendeu lume debaixo da cafetería, por causas que aínda se avaliarán, e colouse fundamentalmente moito fume polo oco da árbore que atravesa a estrutura», confirmando al mismo tiempo que, cuando se registró el suceso, «non había ninguén dentro».

Estas mismas fuentes señalaron, además, que «xa todo está apagado, e os Bombeiros teñen que realizar tarefas de ventilación».

Se encontraba cerrada temporalmente

La cafetería Ferradura, ubicada en un punto privilegiado de la Alameda, junto a la Puerta de los Leones, se encuentra cerrada temporalmente desde enero.

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El local especializado en tapas y raciones anunciaba hace unas semanas un parón hasta el próximo mes de abril. No obstante, a solo dos semanas de la fecha prevista de regreso, este incendio podría dar al traste su calendario de vuelta.

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