Un incendio en la cafetería Ferradura de la Alameda moviliza a los Bomberos de Santiago
Las llamas han generado una intensa humareda y un fuerte olor a quemado en la zona
David Suárez
Un incendio declarado en torno a las 23:00 horas de este viernes en la cafetería Ferradura de la Alameda de Santiago ha movilizado de urgencia a los Bomberos. Al suceso han acudido también efectivos de la Policía Local y Nacional para ayudar a los servicios de emergencias a perimetrar la zona.
En las imágenes que acompañan a esta noticia, que ya circulan por las redes sociales, el foco de las llamas se sitúa bajo la estructura del local y han generado una intensa humareda y un fuerte olor a quemado en la Alameda compostelana. De momento, no se sabe ni el origen ni el alcance de los daños que estas han causado.
Fuentes de la Policía Local indicaron a El Correo Gallego, medio de Prensa Ibérica, que «prendeu lume debaixo da cafetería, por causas que aínda se avaliarán, e colouse fundamentalmente moito fume polo oco da árbore que atravesa a estrutura», confirmando al mismo tiempo que, cuando se registró el suceso, «non había ninguén dentro».
Estas mismas fuentes señalaron, además, que «xa todo está apagado, e os Bombeiros teñen que realizar tarefas de ventilación».
Se encontraba cerrada temporalmente
La cafetería Ferradura, ubicada en un punto privilegiado de la Alameda, junto a la Puerta de los Leones, se encuentra cerrada temporalmente desde enero.
El local especializado en tapas y raciones anunciaba hace unas semanas un parón hasta el próximo mes de abril. No obstante, a solo dos semanas de la fecha prevista de regreso, este incendio podría dar al traste su calendario de vuelta.
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