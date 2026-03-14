Galicia busca blindar el precio de la leche por la presión del mercado europeo

La renovación de los contratos de la leche entre ganaderos e industrias llega en un momento de especial incertidumbre para el sector lácteo gallego. La entrada de excedentes procedentes de otros países de la Unión Europea a precios mucho más bajos y el aumento de los costes de producción —derivados de la guerra en Irán— marcan el contexto de unas negociaciones que se producirán en las próximas semanas y que estarán bajo mayor supervisión por parte de la Xunta.

Este escenario centró la reunión mantenida hoy entre la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, y representantes de Unións Agrarias (UUAA), en la que se analizó el contexto en el que se firmarán en las próximas semanas los nuevos contratos entre ganaderos e industrias. En Galicia, principal región productora de leche en España, estos acuerdos determinan durante meses el precio que reciben miles de explotaciones. Por ello, Medio Rural se compromete a reforzar los controles y vigilar la renovación de los contratos de la leche, con el fin de asegurar la sostenibilidad y el futuro del mismo y, en especial, de los productores.

Junto con el director xeral da PAC e do Control da Cadea Alimentaria, Juan José Cerviño, la titular del departamento acordó supervisar el contenido de dichos contratos para verificar que los acuerdos entre productores e industrias cumplen la normativa vigente, especialmente la ley de la cadena alimenticia. El departamento autonómico también prevé intensificar las inspecciones sobre la trazabilidad y el etiquetado de la leche con el objetivo de detectar posibles irregularidades en la indicación de su origen. «Somos todos los que tenemos que apoyar a nuestros ganaderos y agricultores» mediante la compra de productos de Galicia, «que sabemos que tienen la mejor calidad», explicó la conselleira, destacando la existencia del sello que acredita 'Galega 100%'.

¿Competencia desleal?

Sin embargo, la gran preocupación del sector lácteo gallego se centra en la posibilidad de que el aumento de la oferta en el mercado europeo —unido a la presión de la industria y la distribución— se traduzca en una renegociación a la baja de los precios. Paralelamente, los ganaderos continúan afrontando el impacto del encarecimiento de insumos como la energía, el gasóleo o los fertilizantes a causa del conflicto en Oriente Medio, lo que puede condicionar la rentabilidad de las explotaciones.

En este contexto, el Xunta solicitará al Gobierno central que ponga una lupa en la renovación de los contratos y realice una investigación «exhaustiva» a través de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA). Además, pide la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) , con el fin de analizar la posible existencia de competencia desleal por la entrada de excedente más barato de otros países de la Unión Europea.

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Más allá de las medidas de control, la Xunta prevé abrir en la próxima semana una ronda de reuniones con las principales industrias lácteas en Galicia y, posteriormente, con cadenas de distribución. El objetivo será analizar la evolución del mercado y el impacto que la renovación de contratos puede tener en un sector estratégico para el rural gallego, que concentra una parte importante de la producción láctea española y del empleo en el medio rural.