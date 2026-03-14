Galicia abre camino en la FP Adaptada: «Queremos que todos los chavales tengan una oportunidad»

Hugo Ribadavia tiene 18 años, vive con sus padres en la parroquia de Barbude, en A Estrada, y acaba de empezar una etapa que puede marcar su futuro: es el primer alumno que cursa el módulo de Lavado y secado de ropa dentro del nuevo programa de FP Adaptada, único en España, que la Xunta de Galicia impulsa en colaboración con entidades sociales.

Su historia es también la de muchas familias que conviven con el autismo. A Hugo se lo diagnosticaron cuando tenía cinco años. Su padre, Miguel Ribadavia, recuerda bien aquel momento.

«Al principio llevamos un disgusto muy grande. Luego, poco a poco, lo fuimos superando y nos adaptamos a la situación», explica.

Desde entonces, Miguel y su mujer, Ana Isabel Conde, han lidiado siempre con la preocupación que les suscitaba el pensar en el futuro: «Lo que queremos es que tenga la oportunidad de poder hacer una vida lo más normalizada posible».

Ahora, esa posibilidad empieza a tomar forma en el CIFP Compostela, donde Hugo ha comenzado su formación. «De momento va contento», resume el progenitor.

Hugo Ribadavia, el joven de A Estrada que cursa Lavado y secado de ropa en el CIFP Compostela, dentro del nuevo programa de FP Adaptada / CEDIDA

Un alumno pionero

Hugo llega a este programa desde uno de los colegios con los que cuenta Aspanaes, asociación que desde 1979 ofrece apoyo a las familias de personas con autismo. Para Alberto Silva, director del centro educativo, la iniciativa abre un camino necesario. «Hay muy poquitos recursos con salidas reales al mundo laboral para chicos con autismo o con necesidades importantes de apoyo. Este proyecto es una puerta a esas opciones», explica.

En el CIFP Compostela han buscado el entorno más adecuado para que la experiencia funcione y Hugo se sienta a gusto. El director del centro, Ramiro Esparís, explica que el módulo se ha diseñado pensando en las capacidades y necesidades del alumno. «Buscamos un espacio donde pudiera integrarse con el resto del grupo, y elegimos la lavandería», señala.

Según explica, se trata de un entorno especialmente adecuado. «No tiene relación directa con clientela, los procesos son sencillos y muy estructurados, y además cuenta con alumnado alrededor que puede facilitar la adaptación».

Por ahora Hugo es el único alumno del programa en este centro, lo que convierte la experiencia en un auténtico proyecto piloto. «La familia está muy ilusionada y el alumno también», resume Esparís.

Un proyecto pionero en Galicia

La experiencia forma parte de un programa más amplio impulsado por la Consellería de Educación a través de la nueva FP Adaptada, una modalidad que busca ofrecer formación profesional a jóvenes con necesidades educativas especiales.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, subraya que se trata de una iniciativa «única y exclusiva de Galicia», pensada para «dar más oportunidades a las personas que más lo necesitan».

La idea es adaptar la formación profesional para que estos estudiantes puedan adquirir competencias laborales reales y acceder al mercado de trabajo. «Lo importante es que puedan formarse y después insertarse en el mercado laboral», explica.

El programa se desarrolla este curso en cuatro centros integrados de FP: Paseo das Pontes (A Coruña), Compostela (Santiago), Fraga do Eume (Pontedeume) y Manuel Antonio (Vigo), y cuenta con la colaboración de cinco entidades sociales: la Asociación de apoio a persoas con diversidade intelectual (Aceesca), la Asociación Hogar y Clínica San Rafael, el centro Juan María (de la Asociación Esperanza Valle Miñor), la Asociación de pais e nais de persoas con Autismo de Galicia (Aspanaes) de Santiago y Ferrol y la Asociación Pro Persoas con Discapacidade Intelectual de Galicia (Aspronaga).

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, y la directora xeral de FP, Eugenia Pérez, con representantes de los CIFP que participan en el nuevo programa de FP Adaptada y las entidades sociales que colaboran con la Xunta en la iniciativa / CEDIDA

En total se han habilitado 14 plazas, repartidas entre los módulos de Lavado y secado de ropa —que se impartirá en el CIPF Compostela de momento con solo una plaza— y de Procesos básicos de pastelería y repostería —con 6 plazas en el CIFP Manuel Antonio, 5 en el Paseo das Pontes y 2 en el Fraga do Eume—.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, firma el convenio de colaboración para la puesta en marcha de la nueva modalidad de FP Adaptada con las entidades sociales que colaboran en el programa / CEDIDA

Una red de apoyo

Aspanaes, una de las entidades que participan en el proyecto, lleva décadas trabajando en la atención a personas con autismo.

Su presidente, Ignacio Labella, explica que la entidad atiende a unos 600 usuarios y cuenta con 220 trabajadores, además de prestar apoyo directo a cerca de 2.000 familiares.

«Tenemos colegios, centros de día, residencias y servicios de atención temprana», señala.

La organización cuenta con centros en Santiago, A Coruña, Ferrol y As Pontes, y actualmente construye una residencia para personas con autismo en el municipio lucense de Friol.

La colaboración con el sistema educativo es, según explica, una pieza clave para mejorar el futuro de estos jóvenes: «Queremos que todos los chavales tengan una oportunidad».

Ignacio Labella, presidente de Aspanaes / S. L. C.

Ping pong, playa y nuevos retos

Mientras tanto, Hugo se adapta a su nueva rutina. Le gusta el deporte, la natación y viajar. Cada verano espera con ganas la llegada de los días de playa.

En el CIFP Compostela ya ha sorprendido a muchos compañeros con su habilidad con el ping pong.

Pero su reto más importante es aprender un oficio que pueda abrirle las puertas del empleo.

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Su padre lo resume con esperanza: «A ver si hay suerte y consigue sacar el título».