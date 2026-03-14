Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Inditex en VigoGuerra Oriente PróximoUber VigoNegocios con historiaAlquileres en GaliciaBetis-Celta
instagramlinkedin

El aire frío continuará este sábado en Galicia: lluvias por la mañana que irán mejorando por la tarde

La comunidad quedara en una zona intermedia entre altas y bajas presiones

El domingo la temperatura subirá ligeramente

Gente con paraguas en la calle Urzáiz.

Gente con paraguas en la calle Urzáiz. / Alba Villar

Pablo Varela

Este sábado Galicia quedará en una zona intermedia entre altas y bajas presiones, aún con el aire frío en superficie, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Con esta situación se esperan cielos muy nubosos, con lluvias por la mañana que irán remitiendo con el avance de la tarde.

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso durante el día de hoy, mientras que el viento soplará flojo en tierra con intervalos moderados en el litoral, del oeste por la mañana, girando a componente norte a partir de la tarde.

En Vigo las temperaturas estarán entre los 9°C de mínima y los 16°C de máxima, similar a Pontevedra, que se moverá este sábado entre los 8°C y los 16°C. Por su parte, Ourense tendrá temperaturas algo más bajas, con 7°C de mínima y 12°C de máxima. En el norte de Galicia las temperaturas para este sábado estarán en un rango más bajo, siendo Lugo la ciudad más fría de este sábado con 5°C de mínima y 10°C de máxima; mientras que en A Coruña la temperatura no bajará de los 10°C y podrá llegar hasta los 13°C.

Domingo de transición

Según todos los modelos meteorológicos, el domingo en Galicia será un día de transición en el que irá aumentando progresivamente la influencia anticiclónica. A primera todavía habrá circulación del noroeste, lo que aproximará mucha humedad a nuestra comunidad, dejando los cielos muy nublados en general.

Noticias relacionadas y más

Con el avance de las horas, la situación irá mejorando con tendencia a apertura de claros. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y las máximas, llegarán a valores cercanos a los 15 grados en las siete grandes ciudades gallegas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña
  2. La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
  3. La Xunta busca reducir la carga fiscal de la vivienda para promover su construcción y rehabilitación
  4. El Gobierno publica la reforma del Reglamento de Costas: 75 años de duración máxima de las concesiones
  5. Unos 20.000 alumnos de Infantil y Primaria se beneficiarán de las ayudas a familias para el comedor de la Xunta
  6. La denunciante de José Tomé asegura que el regidor le pidió sexo y le advirtió que no aprobaría la oposición estudiando «si a él no le salía de los huevos»
  7. Andrea Rodríguez priorizó la salud mental de su hija frente al acceso a la carrera deseada: «Prefiero una chica sana a una sanitaria enferma»
  8. La Guardia Civil de Vigo desarticula una banda que intentó una docena de estafas bancarias en Galicia suplantando DNIs

El aire frío continuará este sábado en Galicia: lluvias por la mañana que irán mejorando por la tarde

El aire frío continuará este sábado en Galicia: lluvias por la mañana que irán mejorando por la tarde

Una menor, evacuada al hospital tras un incendio en una casa unifamiliar de Oleiros

Una menor, evacuada al hospital tras un incendio en una casa unifamiliar de Oleiros

¿Cómo fijará el juzgado la indemnización a los Franco? : "Lo que no se acredite no existe"

¿Cómo fijará el juzgado la indemnización a los Franco? : "Lo que no se acredite no existe"

El laberinto en busca de un diagnóstico de espectro autista: «Esperamos 5 meses para una cita», asegura una familia gallega

El laberinto en busca de un diagnóstico de espectro autista: «Esperamos 5 meses para una cita», asegura una familia gallega

Galicia abre camino en la FP Adaptada: «Queremos que todos los chavales tengan una oportunidad»

Galicia abre camino en la FP Adaptada: «Queremos que todos los chavales tengan una oportunidad»

El PPdeG lleva al Parlamento gallego la prohibición del burka y el recuerdo a las víctimas de ETA, siguiendo la estrategia nacional del partido

Del monte al plato: el potencial gastronómico del jabalí

Del monte al plato: el potencial gastronómico del jabalí

La presión asistencial llega a la privada: la demanda de diagnósticos por TDAH y autismo eleva las esperas en clínicas gallegas

La presión asistencial llega a la privada: la demanda de diagnósticos por TDAH y autismo eleva las esperas en clínicas gallegas
Tracking Pixel Contents