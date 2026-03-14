El aire frío continuará este sábado en Galicia: lluvias por la mañana que irán mejorando por la tarde

Este sábado Galicia quedará en una zona intermedia entre altas y bajas presiones, aún con el aire frío en superficie, según el pronóstico de MeteoGalicia.

Con esta situación se esperan cielos muy nubosos, con lluvias por la mañana que irán remitiendo con el avance de la tarde.

Las temperaturas sufrirán un ligero descenso durante el día de hoy, mientras que el viento soplará flojo en tierra con intervalos moderados en el litoral, del oeste por la mañana, girando a componente norte a partir de la tarde.

En Vigo las temperaturas estarán entre los 9°C de mínima y los 16°C de máxima, similar a Pontevedra, que se moverá este sábado entre los 8°C y los 16°C. Por su parte, Ourense tendrá temperaturas algo más bajas, con 7°C de mínima y 12°C de máxima. En el norte de Galicia las temperaturas para este sábado estarán en un rango más bajo, siendo Lugo la ciudad más fría de este sábado con 5°C de mínima y 10°C de máxima; mientras que en A Coruña la temperatura no bajará de los 10°C y podrá llegar hasta los 13°C.

Domingo de transición

Según todos los modelos meteorológicos, el domingo en Galicia será un día de transición en el que irá aumentando progresivamente la influencia anticiclónica. A primera todavía habrá circulación del noroeste, lo que aproximará mucha humedad a nuestra comunidad, dejando los cielos muy nublados en general.

Con el avance de las horas, la situación irá mejorando con tendencia a apertura de claros. Las temperaturas mínimas ascenderán ligeramente y las máximas, llegarán a valores cercanos a los 15 grados en las siete grandes ciudades gallegas.