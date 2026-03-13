Galicia avanza en su convergencia con la UE y supera ya el 84% de la media comunitaria en PIB por habitante

La comunidad gallega ha dado un paso más en su proceso de convergencia con la Unión Europea y ha recortado un poco más la distancia que todavía le separa de la Europa comunitaria. Si en el año 2023 el PIB por habitante en paridad de poder adquisitivo estaba en el 83,7% de la media, en 2024 esta magnitud de Galicia sumó seis décimas para situarse en el 84,3%, según los datos publicados por la oficina comunitaria de estadística Eurostat.

La convergencia de Galicia con la UE a lo largo de esta década ha mantenido una evolución notable. Arrancó el decenio en el 76% de la media comunitaria de PIB per cápita, para ponerse en el 78% en 2021, recortar tres puntos en 2022 para llegar al 81% y aumentar todavía más en 2023 hasta colocarse en el 83,7%. En 2024, en todo caso, el proceso de acercamiento se ha moderado un poco, al recortarse solo 6 décimas.

Aun así, mantiene su posición relativa en el conjunto de España, como la novena comunidad autónoma que más se acerca a la UE. En el año 2022 figuraba en undécimo lugar, pero en 2023 subió al noveno tras superar a Asturias y Cantabria. El orden no ha cambiado en 2024.

En España, Madrid lidera este ranking con un PIB por habitante del 125%, seguido del País Vasco (114%), Navarra (109,2%), Cataluña (104,7%), Aragón (102,5%) y Baleares (100,8%). Estas seis comunidades superan la media comunitaria. El fondo de la tabla lo ocupan Andalucía con un 68,6%, Extremadura (70,5%) y Canarias (72,2%).

En su conjunto, España como país tiene un PIB per cápita del 92% sobre la media comunitaria, sumando un punto más que en 2023 —frente a las seis décimas de avance de Galicia—, pues tan solo Cantabria, País Vasco y Extremadura presentaron en 2024 un crecimiento económico más bajo que el de Galicia, que fue del 2,9%.

Los números absolutos, por su parte, muestran con mayor claridad la brecha que separa unas regiones de otras en el conjunto de Europa. La media comunitaria es de 39.680 euros por habitante, mientras que la española baja a 36.500, pero con grandes diferencias entre sus comunidades autónomas.

Las que superan la media de la UE son, en el caso de España, Madrid, que se sitúa a la cabeza, con 49.600 euros per cápita. Le sigue el País Vasco con 45.473, Navarra con 43.331 euros, Cataluña con 41.733 euros, Aragón con 40.672 euros y Baleares con 39.759 euros.

La Rioja es la única autonomía que con sus 37.815 euros se encuentra entre la media española y la europea. El resto ya queda por debajo: Castilla y León (34.244 euros de PIB por habitante), Galicia (33.520), Cantabria (33.133), Asturias (32.895), Comunidad Valenciana (30.633), Murcia (29.877), Castilla-La Mancha (29.125), Canarias (28.649), Extremadura (27.974) y Andalucía (27.220).

El contraste con las regiones más ricas de Europa es todavía más acentuado. A la cabeza se sitúa Eastern and Midland (Irlanda), que está en un 244,7% sobre la media comunitaria, lo que significa 106.342 euros por habitante. Le sigue Luxemburgo (244,6% y 96.820 euros) e Irlanda del Sur (216,6% y 85.710 euros). Hamburgo, en Alemania, casi duplica la media (77.770 euros) y lo mismo sucede con Praga, en Chequia, (76.185).

El alto PIB per cápita en Luxemburgo y Praga, sostiene Eurostat, puede explicarse en parte por una alta afluencia de trabajadores que se desplazan al trabajo, mientras que Eastern and Midland lo sería por el tamaño y número de las empresas multinacionales domiciliadas allí.