Los famosos se rinden al Camino de Santiago: desde Paulo Coelho a Stephen Hawking

El Camino de Santiago siempre será una de las grandes rutas culturales y espirituales de Europa. En las últimas décadas, el interés por recorrerlo no ha dejado de crecer y ha logrado hacer de Compostela la meta de viajeros, creyentes, senderistas y curiosos llegados de todo el mundo. Es la mezcla de fe, patrimonio, esfuerzo físico, paisaje y búsqueda personal lo que explica que el Camino haya fascinado también a escritores, actores, científicos, chefs y comunicadores muy conocidos. Y es que incluso para quienes están acostumbrados a los focos y a la vida pública, ofrece algo poco habitual: anonimato, tiempo para reflexionar y la posibilidad de compartir el mismo esfuerzo diario con peregrinos llegados de cualquier punto del planeta. Algunos de ellos lo han recorrido de forma discreta buscando una experiencia íntima, otros, en cambio, han contado después su peregrinación en libros, películas o entrevistas, contribuyendo a que la ruta jacobea gane aún más proyección internacional.

1. Paulo Coelho

El escritor brasileño realizó el Camino en 1986, cuando tenía 38 años. Recorrió el Camino Francés, la ruta histórica que atraviesa el norte de España desde Saint-Jean-Pied-de-Port (Francia) hasta Santiago, en un viaje que duró unos 46 días. Coelho hizo la peregrinación acompañado por un guía espiritual llamado Petrus, que le proponía distintos ejercicios y reflexiones a lo largo de las etapas. En ese momento de su vida, atravesaba dudas personales y profesionales y él mismo ha explicado en varias ocasiones que el Camino fue el punto de inflexión que lo llevó a decidir que quería convertirse en escritor. Tras completar la experiencia, publicó en 1987 su primera gran obra: El peregrino de Compostela, un relato semi autobiográfico de su peregrinación que combina aventura, diario de viaje y reflexión espiritual. La relación entre Coelho y Compostela es tan estrecha que en 2008 el Ayuntamiento decidió dedicarle una calle para reconocer su contribución a la difusión internacional del Camino.

Paulo Coelho, ante la Catedral / Lavandeira J.R.

2. Shirley MacLaine

La actriz estadounidense es una de las personalidades más conocidas que han recorrido el Camino, y su experiencia tuvo bastante repercusión porque, al igual que Coelho, la convirtió en un libro que contribuyó a difundir la ruta a nivel internacional: El Camino. Un viaje espiritual. En él cuenta tanto las dificultades físicas del recorrido como las reflexiones y experiencias espirituales que vivió durante el viaje. Sus palabras causaron bastante impacto en el mundo anglosajón y lograron popularizar la ruta jacobea entre lectores interesados en la espiritualidad y el crecimiento personal, ampliando el perfil tradicional del peregrino más allá del ámbito estrictamente religioso. MacLaine realizó su peregrinación en 1994, cuando tenía unos 60 años. Inició el recorrido en Saint-Jean-Pied-de-Port (Francia) y caminó hasta Santiago, siguiendo el Camino Francés, el itinerario clásico de unos 800 kilómetros. Se alojaba en posadas y albergues, mezclándose con otros caminantes sin grandes privilegios pese a ser una estrella de Hollywood.

Portada del libro de Shirley MacLaine / ECG

3. Martin Sheen

El actor es una de las figuras internacionales más asociadas al Camino sobre todo por su implicación personal y por la enorme difusión que tuvo la película The Way (2010), que ayudó a popularizar la ruta en muchos países. La relación de Sheen con el Camino no empezó con el largometraje. A comienzos de los años 2000, durante un descanso del rodaje de la serie The West Wing, el actor recorrió parte del Camino junto a su nieto Taylor. El viaje impactó tanto a la familia que acabó inspirando la idea de hacer una película sobre la peregrinación. El proyecto terminó desarrollándose como un film dirigido por su hijo, el actor y director Emilio Estévez, con Sheen como protagonista. Gracias a la cinta, el número de peregrinos creció de forma significativa en la década siguiente, especialmente en Estados Unidos.

Martin Sheen (derecha) con Emilio Estévez en la zona vieja / EFE

4. Stephen Hawking

En 2008, el físico Stephen Hawking recorrió en su silla de ruedas el último tramo del Camino hasta la Catedral, un gesto cargado de simbolismo que convirtió al cosmólogo británico en uno de los peregrinos más singulares que han llegado al Obradoiro. Visitó Santiago con 66 años, invitado por la Universidad de Santiago de Compostela (USC) para recibir el Premio Fonseca de divulgación científica, dentro del programa ConCiencia.

Stephen Hawking en la Praza do Obradoiro / USC

5. El chef José Andrés

El chef asturiano afincado en Estados Unidos, uno de los cocineros españoles más influyentes del mundo, también ha sucumbido al atractivo del Camino. José Andrés lo ha recorrido en varias ocasiones y en 2021 completó de nuevo la ruta en pleno Xacobeo, entrando en Galicia por O Cebreiro y caminando hasta la Praza do Obradoiro. A lo largo del recorrido compartió la experiencia como un peregrino más, mezclando etapas, gastronomía y encuentros con otros caminantes. Llegó a Santiago coincidiendo con su 52 cumpleaños, después de unos 230 kilómetros de ruta desde la Cruz de Ferro.

El chef José Andrés / Xoán Álvarez

6. Juan Pablo II

Por último, incluimos en este breve listado al papa Juan Pablo II por ser una de las figuras más influyentes en la historia contemporánea del Camino de Santiago. Aunque no realizó la peregrinación a pie como un peregrino tradicional, sus visitas a Compostela y su mensaje espiritual tuvieron un impacto decisivo en la revitalización moderna de la ruta. El papa Juan Pablo II visitó Compostela el 9 de noviembre de 1982, durante su primer viaje apostólico a España. Regresó en agosto de 1989, con motivo de la IV Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en el Monte do Gozo.

Juan Pablo II , el papa peregrino / ECG

Las visitas del papa coincidieron con el momento en que el Camino comenzaba a recuperarse después de décadas de escasa actividad y su apoyo tuvo un efecto importante en su proyección internacional.