El Sergas realiza 2.600 cirugías más en un año pero la espera sube hasta casi 73 días

El Servizo Galego de Saúde cerró 2025 con un nuevo máximo histórico de actividad asistencial y quirúrgica, consolidando por segundo año consecutivo su techo de cirugías realizadas. El balance presentado esta mañana en Santiago por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, junto al gerente del Sergas, José Ramón Parada, y el director xeral de Asistencia Sanitaria, Alfredo Silva, dibuja una doble realidad: más operaciones, más consultas y más pruebas diagnósticas, pero también un repunte de los tiempos de espera en el tramo final del año.

La cifra más destacada es la de la actividad quirúrgica. El Sergas practicó en 2025 un total de 207.409 operaciones, lo que supone 2.580 más que en 2024 y un crecimiento del 1,3 %.

El dato adquiere especial relevancia, según defendió la Consellería, por haberse producido en un contexto de conflictividad laboral y de escasez de profesionales en determinadas especialidades. Sanidade subraya, además, que las huelgas médicas contra el Estatuto Marco promovido por el Gobierno central obligaron a suspender 1.086 intervenciones quirúrgicas.

Sin embargo, el incremento de actividad no evitó el deterioro de los indicadores de demora. El tiempo medio de espera para una operación se situó al cierre del ejercicio en 72,8 días, es decir, 5,7 días más que un año antes. La Xunta atribuye de forma directa este empeoramiento a los paros de diciembre, que, según sus datos, provocaron la suspensión de cerca de 59.000 actos médicos entre consultas, pruebas e intervenciones, con un efecto añadido: cuando hay convocada una huelga, también cae la actividad que deja de programarse de forma preventiva.

El departamento que dirige Gómez Caamaño sostiene su tesis con la comparación entre el cierre de noviembre y el cierre anual. A 30 de noviembre, antes de los paros, la evolución era sensiblemente mejor: el Sergas llevaba realizadas 4.263 cirugías más que en el mismo periodo de 2024, un aumento del 2,3 %, y el tiempo medio de espera quirúrgica estaba incluso 1,1 días por debajo del registrado un año antes. Tras el impacto de diciembre, el balance anual mantuvo el crecimiento de la actividad, pero redujo su intensidad y empeoró la demora.

Prioridad 1

Uno de los apartados en los que la Consellería pone el foco es el de las operaciones de prioridad 1, aquellas que no admiten demora clínica. En 2025 se realizaron 27.560 intervenciones de este tipo y el tiempo medio de espera quedó en 20,2 días, casi diez días por debajo del límite fijado en el sistema homogéneo de información sobre listas de espera del Sistema Nacional de Salud. Es, probablemente, el indicador que mejor permite al Sergas defender que, pese a la presión asistencial, logró proteger los casos más urgentes.

También creció la actividad en las consultas externas hospitalarias. Los hospitales públicos gallegos rozaron los cinco millones de consultas, un 1,6 % más que en 2024, atendiendo a 77.455 pacientes más. No obstante, también aquí aumentó la demora media, que quedó en 62,6 días, 1,8 días por encima de la registrada un año antes. De nuevo, Sanidade insiste en que antes de diciembre la evolución era mejor: a cierre de noviembre, el incremento interanual de consultas era del 1,9 %, porcentaje que se rebajó al 1,6 % al término del ejercicio.

Pruebas diagnósticas y vías rápidas

En el ámbito de las pruebas diagnósticas, el Sergas realizó 3.725.000, con un crecimiento del 2,8 % y 102.434 pacientes más atendidos. El tiempo medio de espera para estas exploraciones se situó en 97,8 días, en un contexto de fuerte demanda y creciente presión sobre los servicios diagnósticos.

Entre los indicadores más positivos destaca el comportamiento de las vías rápidas por sospecha de cáncer, uno de los circuitos más sensibles del sistema. En 2025 se alcanzó un récord de 27.254 consultas, 1.862 más que el año anterior, y además se redujo el tiempo medio de espera de 5,8 a 5,6 días. A ello se suma otro máximo: el de los pacientes beneficiados por la Lei de garantías de tempos máximos, con cerca de 62.000 atendidos y más de 60.000 actos asistenciales garantizados en un solo año por primera vez.

Más allá del balance técnico, la Xunta utilizó la presentación para cargar contra el Ministerio de Sanidad. Gómez Caamaño reiteró su llamamiento a la ministra para que “escuche, dialogue y llegue a acuerdos” con los médicos y defendió la necesidad de un marco laboral propio y específico para la profesión médica.