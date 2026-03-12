La sanidad gallega cerró 2025 con casi seis días más de espera para operarse en el Sergas y 49.500 pacientes pendientes

La espera media para operarse en Galicia aumentó en casi seis días en 2025, en un año en el que la lista quirúrgica rozó los 49.500 pacientes pendientes, 1.165 más que un año antes, pese al récord de operaciones que defiende el Sergas y al impacto de las huelgas sanitarias de diciembre que alegó en la presentación de hoy el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño.

La sanidad pública gallega cerró así 2025 con más presión en las listas de espera, aunque en un contexto de máxima actividad quirúrgica. Los datos del Sergas reflejan un aumento de las demoras medias en cirugía, consultas externas y parte de las pruebas diagnósticas, como en radiología. En paralelo, el sistema alcanzó las 207.409 operaciones (equivalentes a toda la población de las ciudades de Ourense y Santiago), casi 2.600 más que en 2024.

En cirugía, la espera media del Sergas pasó de 67,5 a 73,9 días. Si se incorpora Povisa, la media gallega quedó en 72,8 días, frente a los 67,1 de finales de 2024. También creció el número de pacientes pendientes de una intervención: de 48.335 a cierre de 2024 a unos 49.500 al final de 2025; un alza del 2,4 %.

En consultas externas, la demora media subió de 60,8 a 62,6 días y el total de pacientes en espera pasa de 196.267 a 205.248.

La explicación del Sergas pone el foco en diciembre. Sanidade sostiene que los paros de ese mes condicionaron la foto final del ejercicio al obligar a suspender 1.086 cirugías y miles de consultas y actos médicos. Ese es el argumento con el que el departamento que dirige Caamaño contextualiza una evolución que, aun con más actividad asistencial, acabó dejando mayores tiempos de acceso en varios indicadores.

La situación, además, fue desigual según áreas. En cirugía, Santiago-Barbanza concentró una de las mayores tensiones al elevar su demora media de 73,5 a 92 días y sumar más de mil pacientes en espera estructural. Vigo también registró un repunte mientras A Coruña se mantuvo en cotas elevadas. En cambio, Ourense consiguió recortar de forma notable sus tiempos de espera quirúrgica.

Atasco en Otorrrino

Por especialidades, el mayor atasco en cirugía se desplazó con claridad hacia Otorrinolaringología, que cerró 2025 con la demora media más alta de Galicia: 98,4 días. Por detrás se situaron Neurocirugía, con 89,4, y Cirugía Maxilofacial y Traumatología, ambas con 89. El cambio es relevante porque un año antes Otorrino no encabezaba la clasificación autonómica.

En consultas externas, la mayor demora media correspondió a Anestesiología y Reanimación, con 84,2 días. Le siguieron Neurología, con 79,2; Rehabilitación, con 77; y Traumatología, con 75,5. Psiquiatría también continuó por encima de los dos meses, con 63,8 días. Frente a 2024, uno de los movimientos más llamativos fue la mejoría de Cardiología, que entonces lideraba la espera media y salió después de ese grupo más tensionado.

Casi tres meses por diagnóstico con pruebas

A esa evolución en cirugía y consultas se añadió el comportamiento de las pruebas diagnósticas, sobre todo en radiología. La demora media de ese bloque pasó de 68,8 a 88,5 días, con incrementos muy marcados en varias ecografías. En sentido contrario, Medicina Nuclear mejoró con claridad, y también descendieron las esperas en Electrofisiología y en el bloque de Estudios.