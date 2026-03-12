Estudiar para pastor en Galicia está al alcance de unos pocos: solo 25 elegidos

Éxito de convocatoria. La Consellería do Medio Rural ha cubierto toda la matrícula para su primera edición de la Escola de Pastores, que se desarrollará en Xinzo de Limia. De hecho, muchos candidatos se quedaron fuera porque se presentaron más de 40 aspirantes y solo se ofertaban 25 plazas en la iniciativa que organiza la xunta en colaboración con la Asociación de Criadores de Ovino e Caprino de Galicia (Ovica).

Precisamente la Escola busca dar respuesta a la demanda de quienes ven en el sector agroganadero una «oportunidad real de futuro», como explican desde la Xunta, y, de paso, sirve para afrontar el «reto» del relevo generacional en el sector primario, muy vinculado a la «protección» del territorio. Esta primera promoción de pastores recibirá de profesionales de contrastada experiencia en las asignaturas que va a impartir, una formación «útil, práctica y pegada a la realidad del sector» aunando teoría y práctica a través de visitas, sesiones y estancias en ganaderías.

Asignaturas

Pero, ¿qué se estudia en la carrera de pastor? Según el Ejecutivo autonómico, el programa formativo incluye el Curso de Aptitud Empresarial Agraria, en ganadería extensiva de ovino y caprino, de un total de 250 horas ofrecido por la Axencia Galega de Calidade Alimentaria (Agacal), que da acceso a una titulación oficial habilitante y que abre la puerta al alumnado a trabajar por cuenta ajena en granjas además de trabajar por cuenta propia. Por otro lado, la acreditación les da acceso a las ayudas de incorporación a la actividad agraria gestionadas por la Administración, explican desde la Consellería.

El curso, que se prolongará desde este mes hasta el de julio en el Centro Agrogandeiro del Inorde en Xinzo de Limia, incluye, por un lado, los conocimientos fundamentales para gestionar una explotación hoy en día: empresa, gestión técnico-económica, asociacionismo, comercialización, trazabilidad, sensibilización ambiental o prevención de riesgos laborales. Por otro, se imparte formación específica ligada a la actividad ganadera que van a desempeñar los titulados (agrotecnología, producción de forrajes o manejo de ganado extensivo).

Trabajo de fin de «carrera»

Igual que las carreras tienen un trabajo de fin de grado y asistencia de un tutor, los alumnos tendrán que demostrar todo lo que han aprendido diseñando un proyecto propio de empresa agraria que deberá presentar al finalizar el programa.

«Cuando hay gente con ganas de incorporarse al campo, hay futuro para el rural», indicó respecto al éxito de la convocatoria la conselleira do Medio Rural, María José Gómez, quien intervino en la jornada inaugural del curso para resaltar el relevante rol en el territorio gallego de los sectores ovino y caprino, desde producir «alimentos de calidad» a contribuir al cuidado del paisaje, pasando por la prevención de incendios. «Mantiene vivo nuestro rural», sintetizó.