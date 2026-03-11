Xunta y Fegamp se unen para coordinar la lucha contra el acoso escolar

La Xunta y la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) firmaron esta mañana en Santiago un acuerdo para impulsar la Rede de Concellos contra o Acoso Escolar, una iniciativa destinada a reforzar la coordinación entre administraciones en la prevención, detección y actuación frente al acoso escolar.

El objetivo de este convenio es articular un marco de colaboración entre la Consellería de Educación y los concellos, implicando a los servicios sociales municipales, las policías locales y los centros educativos con el objetivo de darle una perspectiva integral al abordaje del acoso escolar.

Una vez rubricado el acuerdo, la Fegamp pondrá en marcha en los próximos días un procedimiento de adhesión para que los municipios que así lo deseen puedan incorporarse a la red, que posteriormente desarrollará acciones formativas, protocolos de coordinación y programas de sensibilización dirigidos también a las familias.

El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, destacó que el acoso escolar es una problemática compleja que requiere la implicación de todos los niveles administrativos. «Debemos intentar todas las administraciones reducir su impacto, actuar en prevención, detección y respuesta para minimizar al máximo estas situaciones», señaló.

Rodríguez subrayó que el fenómeno «no tiene una causa única ni un único espacio», ya que en muchas ocasiones los conflictos se producen fuera del propio centro educativo o están vinculados a contextos familiares y sociales. Por ello, defendió la necesidad de «crear un marco de coordinación para que todos juntos podamos dar una respuesta eficaz y eficiente».

En esa línea, el titular de Educación remarcó el papel clave del ámbito municipal: «Los concellos cuentan con servicios extremadamente importantes para abordar estos casos, como los servicios sociales o la policía local, y esa información y coordinación resulta fundamental».

El presidente de la Fegamp, Alberto Varela, valoró positivamente la iniciativa y destacó la implicación del municipalismo gallego en las políticas de protección de la infancia. «Desde el principio nos pareció una buena iniciativa y por eso nos sumamos a esta red de concellos contra el acoso escolar», afirmó.

Varela recordó que los concellos gallegos ya trabajan en la prevención de la violencia contra menores a través de sus servicios sociales y de la colaboración con otras instituciones, aunque consideró necesario reforzar la coordinación. «Se trata de coordinar el acoso que puede darse en el ámbito familiar, extraescolar o escolar y de avanzar en un trabajo de concienciación y pedagogía en el que queda mucho por hacer», defendió.

Desde la Consellería de Educación, la directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, explicó que la red no exigirá a los municipios crear nuevas estructuras administrativas, sino mejorar la coordinación de los recursos ya existentes.

«Los centros educativos ya mantienen una relación fluida con los servicios sociales de los concellos y existen protocolos de protección de datos en vigor; de lo que se trata ahora es de coordinar actuaciones, compartir recursos y trasladar buenas prácticas entre municipiosÌ, señaló.

Fernández detalló que la red contará con un órgano de coordinación autonómico y con comisiones provinciales en las que participarán representantes de la Xunta, de los concellos y de otras instituciones implicadas, como la Fiscalía de Menores.

Según los datos de convivencia escolar manejados por la Xunta, Galicia presenta índices de acoso inferiores a la media estatal. No obstante, el conselleiro insistió en que la administración debe actuar incluso ante un único caso: «Mientras exista uno solo, tenemos la obligación de intervenir».