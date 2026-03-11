Rueda reprocha "nacionalismo kamikaze" a Pontón, que le acusa de "saltar la ley" por Altri

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha reprochado a la líder de la oposición, Ana Pontón, su "nacionalismo kamikaze" por no querer nuevas industrias en Galicia y alegrarse del archivo del proyecto de la empresa lusa Altri en Palas de Rei (Lugo), por el que Pontón le ha acusado de "saltarse la ley". La sesión de control al Gobierno en el pleno del Parlamento ha sido un nuevo enfrentamiento sobre la tramitación de esta polémica macrocelulosa, que la Xunta anunció el mes pasado que iba a archivar, y sobre la política industrial del Gobierno gallego, que para Pontón solo consiste en "proyectos contaminantes que nadie más quiere".

La portavoz nacional del BNG tildó a Rueda de "mal perdedor" porque cree que "pretende vengarse" de su derrota sobre el proyecto de Altri vetando ahora la propuesta nacionalista para el adjunto a la Valedoría do Pobo. El presidente gallego ha respondido volviendo a poner en duda la "imparcialidad" del candidato, miembro de Adega, una de las asociaciones contrarias a la iniciativa de Altri de construir una fábrica de celulosa y fibra textil. Rueda ha asegurado que "esto no va de una empresa", sino de que el BNG practica un "nacionalismo kamikaze" porque, a diferencia del vasco o el catalán, rechaza cualquier proyecto industrial para Galicia, con la "ayuda imprescindible de los... útiles", en alusión al PSdeG

Además, ha recriminado que "dos de cada tres" reclamaciones contra proyectos industriales provienen de asociaciones con las que Pontón "tiene una íntima amistad". "Déjese de rollos y de victimismos y de envolverse en la bandera de defensora del medio ambiente. Ustedes lo único que reciclan son las pancartas de una manifestación para otra", ha espetado a la portavoz nacionalista gallega. De hecho, ha reprochado que la líder del BNG pregunta por los proyectos industriales que tiene previsto la Xunta "para lo de siempre, empezar a presionar y manejar sus plataformas politizadas para intentar que no se instalen" por el "negacionismo industrial" de su partido, que es "el del no" por sistema.

Pontón ha constatado que claro que el BNG es "el del no a Altri" y ha cuestionado cuál es la política industrial de la Xunta que incumple "tres de cada dos promesas" en esta materia, como el caso del proyecto de instalar una planta de hidrógeno con energía renovable en Meirama o una fábrica de neumáticos en As Pontes. A su juicio, la política en este ámbito retrata la "incompetencia e incapacidad" de Rueda para dar un futuro a Galicia, y "veta al BNG" por su defensa del medio ambiente y porque no va a permitir convertir a la comunidad "en tierra de sacrificio para que Madrid tenga energía más barata o se beneficien empresas amigas del PP".

El presidente gallego ha lamentado que Pontón plantee la cuestión de Altri y los proyectos industriales como "una competición" en la que él perdió y ella "ganó" y ha preguntado "qué va a hacer ahora" que este expediente va a ser archivado. "Ni usted ni yo somos el centro del mundo, la diferencia es que yo lo sé y soy el presidente de la Xunta, y usted que lleva treinta años en la oposición se cree que manda sobre todo y es el centro de atención", ha concluido Rueda.