Rosa Crujeiras se convierte en la primera mujer rectora de una universidad gallega

Rosa Crujeiras Casais (Ribeira, 1978) será la mujer que liderará la Universidade de Santiago durante los próximos seis años. La comunidad universitaria lo ha decidido este miércoles en la segunda vuelta de unas elecciones que marcan un hito histórico: por primera vez en los 531 años de historia de la institución, una mujer asumirá el Rectorado, convirtiéndose además en la primera rectora de Galicia.

La catedrática de Estadística Operativa se impuso en los cuatro sectores que conforman el electorado de la USC, consolidando su victoria en la segunda vuelta. Obtuvo un total de 6.492 votos –equivalentes a 1.397 ponderados–, lo que supone un 65,96 % de respaldo. Por su parte, su contrincante, Maite Flores, alcanzó 2.767 votos, equivalentes a 721 ponderados, lo que representa un 34,04 % del apoyo.

En la primera vuelta en la que también estaban como candidatas María José López Couso y Alba Nogueira, Crujeiras había sumado 985 sufragios ponderados, el 41%, frente a los 536 de Flores, el 21%.

Proclamación definitiva de la rectora electa el 23 de marzo

La segunda campaña, que se desarrolló del 27 de febrero al 9 de marzo, fue intensa para ambas candidatas. Encuentros con distintos sectores de la USC, llamadas y cafés marcaron la agenda de Rosa Crujeiras y Maite Flores, quienes también participaron en varios debates con los medios.

Durante este periodo, la salida del profesor Luís Míguez de la candidatura de Crujeiras y la incorporación del doctor González Juanatey e Villoslada fueron señaladas por Flores, quien, consciente de los resultados de la primera vuelta, confiaba en la posibilidad de una “remontada”. Por su parte, Crujeiras se mantuvo al margen de estas polémicas, centrando sus esfuerzos en transmitir a la comunidad universitaria “un proxecto de unidade e consenso”.

La proclamación provisional de la rectora electa tendrá lugar este jueves, 12 de marzo. Tras el período destinado a la presentación de posibles recursos ante la Comisión Electoral Central, la proclamación definitiva se realizará el 23 de marzo. De no surgir novedades, Rosa Crujeiras asumirá oficialmente el cargo ese mismo día en el despacho del histórico Pazo de San Xerome.