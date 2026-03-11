Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nuevo ataque de Trum a EspañaViviendas públicas VigoVíctima José ToméIncendio Miranda de EbroRécord beneficios InditexVelocidad en el centroMiguel Román, lesionado
instagramlinkedin

ELECCIONES EN LA USC

Rosa Crujeiras se convierte en la primera mujer rectora de una universidad gallega

La catedrática de Estadística ha superado a su rival Maite Flores en 676 votos ponderados, consolidando así su victoria en la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado

Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC.

Crujeiras se convierte en la primera rectora de la USC. / Jesús Prieto

Lorena Rey

Santiago

Rosa Crujeiras Casais (Ribeira, 1978) será la mujer que liderará la Universidade de Santiago durante los próximos seis años. La comunidad universitaria lo ha decidido este miércoles en la segunda vuelta de unas elecciones que marcan un hito histórico: por primera vez en los 531 años de historia de la institución, una mujer asumirá el Rectorado, convirtiéndose además en la primera rectora de Galicia.

La catedrática de Estadística Operativa se impuso en los cuatro sectores que conforman el electorado de la USC, consolidando su victoria en la segunda vuelta. Obtuvo un total de 6.492 votos –equivalentes a 1.397 ponderados–, lo que supone un 65,96 % de respaldo. Por su parte, su contrincante, Maite Flores, alcanzó 2.767 votos, equivalentes a 721 ponderados, lo que representa un 34,04 % del apoyo.

En la primera vuelta en la que también estaban como candidatas María José López Couso y Alba Nogueira, Crujeiras había sumado 985 sufragios ponderados, el 41%, frente a los 536 de Flores, el 21%.

Proclamación definitiva de la rectora electa el 23 de marzo

La segunda campaña, que se desarrolló del 27 de febrero al 9 de marzo, fue intensa para ambas candidatas. Encuentros con distintos sectores de la USC, llamadas y cafés marcaron la agenda de Rosa Crujeiras y Maite Flores, quienes también participaron en varios debates con los medios.

Durante este periodo, la salida del profesor Luís Míguez de la candidatura de Crujeiras y la incorporación del doctor González Juanatey e Villoslada fueron señaladas por Flores, quien, consciente de los resultados de la primera vuelta, confiaba en la posibilidad de una “remontada”. Por su parte, Crujeiras se mantuvo al margen de estas polémicas, centrando sus esfuerzos en transmitir a la comunidad universitaria “un proxecto de unidade e consenso”.

Noticias relacionadas y más

La proclamación provisional de la rectora electa tendrá lugar este jueves, 12 de marzo. Tras el período destinado a la presentación de posibles recursos ante la Comisión Electoral Central, la proclamación definitiva se realizará el 23 de marzo. De no surgir novedades, Rosa Crujeiras asumirá oficialmente el cargo ese mismo día en el despacho del histórico Pazo de San Xerome.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Galicia queda desconectada de Valencia en avión: tres aerolíneas diferentes cancelan las rutas desde Vigo, Santiago y A Coruña
  2. La salud o la nota: cuando el esfuerzo por un 13 «asfixia» en Bachillerato
  3. Más del 20% de los universitarios gallegos ingresaron con notas de 12 a 14, el triple de hace una década
  4. La Xunta busca reducir la carga fiscal de la vivienda para promover su construcción y rehabilitación
  5. El Gobierno publica la reforma del Reglamento de Costas: 75 años de duración máxima de las concesiones
  6. La Xunta prevé duplicar sus escritorios virtuales para que 10.000 empleados públicos puedan trabajar en remoto
  7. La Xunta amplía el uso de jaulas-trampa al rural y monte ante la elevada presencia de jabalíes y el riesgo de peste porcina
  8. Andrea Rodríguez priorizó la salud mental de su hija frente al acceso a la carrera deseada: «Prefiero una chica sana a una sanitaria enferma»

Los médicos de urgencias ganarán una media de 3.560 euros más al año según la Consellería de Sanidade

Los médicos de urgencias ganarán una media de 3.560 euros más al año según la Consellería de Sanidade

El nuevo Reglamento de Costas vetará una concesión si hay «riesgo cierto» de que el mar alcance las instalaciones

La denunciante de José Tomé asegura que el regidor le pidió sexo y le advirtió que no aprobaría la oposición estudiando «si a él no le salía de los huevos»

La denunciante de José Tomé asegura que el regidor le pidió sexo y le advirtió que no aprobaría la oposición estudiando «si a él no le salía de los huevos»

Rueda reprocha «nacionalismo kamikaze» a Pontón, que le acusa de «saltar la ley» por Altri

Rueda reprocha «nacionalismo kamikaze» a Pontón, que le acusa de «saltar la ley» por Altri

La Xunta carga contra la «propaganda» del Concello de Vigo en la ETEA y recuerda que financia el PS-1

La Xunta carga contra la «propaganda» del Concello de Vigo en la ETEA y recuerda que financia el PS-1

Rosa Crujeiras se convierte en la primera mujer rectora de una universidad gallega

Rosa Crujeiras se convierte en la primera mujer rectora de una universidad gallega

Rosa Crujeiras, la matemática que reformula más de 500 años de historia de la USC

Rosa Crujeiras, la matemática que reformula más de 500 años de historia de la USC

El precio máximo de una vivienda de promoción pública de 60 metros cuadrados en Vigo no podrá superar los 103.000 euros

El precio máximo de una vivienda de promoción pública de 60 metros cuadrados en Vigo no podrá superar los 103.000 euros
Tracking Pixel Contents